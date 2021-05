Κόσμος

Μεσανατολικό: Οι ΗΠΑ “ξαναχτίζουν” σχέσεις με τους Παλαιστίνιους

Περιοδεία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, με στόχο την αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Έπειτα από χρόνια διαζυγίου κατά την προεδρία Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να “ξαναχτίσουν” τη σχέση τους με τους Παλαιστίνιους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το “δικαίωμα” του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, κάλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν στο τέλος των συναντήσεών του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς.

«Είναι δυνατόν να επαναληφθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών», ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, δήλωσε την πρώτη ημέρα της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή. Υποστηριζόμενη από τη διεθνή κοινότητα, αλλά αγνοημένη από την πρώην αμερικανική διοίκηση, αυτή η λύση παραμένει «ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί το μέλλον του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους και φυσικά να δοθεί στους Παλαιστινίους το κράτος το οποίο δικαιούνται», δήλωσε στην Ιερουσαλήμ.

Το ταξίδι του Μπλίνκεν στοχεύει στην εδραίωση μιας εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή μεταξύ του εβραϊκού κράτους και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από 11 ημέρες πολέμου.

Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ηγέτες, είπε ότι θέλει να αποτρέψει τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται στον αμερικανικό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, να «επωφεληθεί» από τις προσπάθειες για βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφού συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον οποίο επανέλαβε «την πλήρη υποστήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα», ο Μπλίνκεν έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Όπως είπα στον Πρόεδρο (Αμπάς), είμαι εδώ για να τονίσω τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανοικοδόμηση της σχέσης με την Παλαιστινιακή Αρχή και τον παλαιστινιακό λαό», είπε. Αυτή η σχέση πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, διότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί αξίζουν εξίσου «ασφάλεια, ευκαιρία για ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Το βράδυ, ωστόσο, ο Μπλίνκεν προειδοποίησε τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους για «οποιαδήποτε ενέργεια» που θα μπορούσε να προκαλέσει μια σπίθα, επικαλούμενος «τις εποικιστικές δραστηριότητες, την κατεδάφιση, την εκδίωξη» καθώς και «εκκλήσεις για βία ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Στο μέτωπο της οικονομικής βοήθειας, η αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει από το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει 75 εκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ) για τους Παλαιστίνιους.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί, εκτός από τη βοήθεια αυτήν που προορίζεται για οικονομική ανάπτυξη, να διαθέσει 5,5 εκατομμύρια δολάρια (4,4 εκατομμύρια ευρώ) επείγουσα βοήθεια στη Γάζα και 32 εκατομμύρια δολάρια (26 εκατομμύρια ευρώ) στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa), του οποίου η κυβέρνηση Τραμπ είχε σταματήσει τη χρηματοδότηση.

Ευχαριστώντας την αμερικανική κυβέρνηση για την υποστήριξή της, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος είπε ότι είναι «έτοιμος να εργαστεί αμέσως για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας», ωστόσο, ο θύλακας κυβερνάται από τη Χαμάς.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ, το οποίο έχει επιβάλει στη Γάζα χερσαίο και θαλάσσιο αποκλεισμό εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, κατηγορεί τη Χαμάς ότι υπεξαίρεσε τη διεθνή βοήθεια για στρατιωτικούς σκοπούς και δηλώνει ότι θέλει έναν διεθνή “μηχανισμό” για να την παρακάμπτει στην αποστολή της βοήθειας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το ημερήσιο εν νέου άνοιγμα από την Τρίτη, του τερματικού σταθμού Κερέμ Σαλόμ, που ήταν ανοιχτός μέχρι πρότινος περιστασιακά, για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι άρρωστοι θα μπορούν επίσης να εισέλθουν και να εξέλθουν από τη Γάζα για πρώτη φορά από τις 10 Μαΐου και η αλιευτική ζώνη στ’ ανοιχτά του θύλακα θα επεκταθεί σε έξι ναυτικά μίλια (περίπου 11 χλμ.).

Μετά τον σταθμό της περιοδείας του στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, ο Μπλίνκεν μεταβαίνει σε Αίγυπτο και Ιορδανία.

Παραδοσιακός διαμεσολαβητής μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, το Κάιρο έχει ενεργό ρόλο στην εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός που δεν περιλαμβάνει κανένα όρο για την παύση των εχθροπραξιών και δεν καταρτίζει κανένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία για άλλη μια φορά καταστράφηκε από τον πόλεμο.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έλαβε την Τρίτη ένα σχέδιο ψηφίσματος που ζητεί τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής έρευνας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ.

