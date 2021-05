Κοινωνία

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Σοκαρισμένος πατέρας μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε ο πατέρας μαθήτριας από το σχολείο του εκπαιδευτικού που συνελήφθη. Το μήνυμα που έστειλε προς άλλους γονείς.

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο πατέρας μαθήτριας από το δημοτικό σχολείο της νοτιοανατολικής Αττικής, στο οποίο δίδασκε ο εκπαιδευτικός που συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων.

Όπως είπε, η κόρη του αναγνώρισε τον δάσκαλο, της είχε κάνει μάθημα. Την ρώτησε αν έχει μιλήσει με τις φίλες της και τον διαβεβαίωσε πως δεν είχε ακούσει τίποτα και ότι ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος.

Ο πατέρας εξέφρασε ενστάσεις για το γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος εκπαιδευτικός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του.

Στέλνοντας μήνυμα προς άλλους γονείς, ο πατέρας είπε πως έχει μάθει στην κόρη του, από το νηπιαγωγείο ακόμα, να μην φοβάται και να μην εκβιάζεται.

Υπενθυμίζοντας το περιστατικό με τον επιδειξία στη Νέα Σμύρνη, που παρενόχλησε κοπέλα μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας της, επεσήμανε πως «οι γυναίκες δεν είναι κομμάτι κρέας, δεν είναι σεξουαλικό όργανο» και ότι «μητέρα και παιδιά θέλουν σεβασμό και αγάπη».

