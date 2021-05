Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για εμβολιασμό: ανοίγει η πλατφόρμα για την ομάδα 30-34 με όλα τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Υπουργός Υγείας για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, όπου καταγράφεται σαφής αποκλιμάκωση.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, τόνισε ότι τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά αλλά ο ιός εξακολουθεί να είναι εδώ.

Όπως είπε ο κ. Κιίλιας, ο μέσος όρος στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες είναι 1.775 και η διάμεση ηλικία των νοσούντων τα 37 έτη. Όπως είπε χαρακτηριστικά καταγράφεται αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων που εντοπίζονται σε νεότερες ηλικίες.

Ο δείκτης θετικότητας παραμένει κάτω από το 4%, ενώ ο ενεργός αριθμός των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα είναι λίγο παραπάνω από τις 16.000, ενώ την περασμένη Τετάρτη ήταν περισσότερα από 20.000.

Στα νοσοκομεία μας σήμερα νοσηλεύονται 3.047 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ την περασμένη Τετάρτη ήταν 3.790, ενώ τέλος ο μέσος όρος στον ημερήσιο αριθμό εισαγωγών για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα έπεσε κάτω από τις 300 και συγκεκριμένα στις 244.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό, ο κ. Κικίλας είπε ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για εμβολιασμό με όλα τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 35-39, ήδη έχουν κλείσει ραντεβού περισσότεροι από 50.000 πολίτες, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το επόμενο Σάββατο 29 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα για εμβολιασμό με όλα τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 30-34.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος: Κοκαΐνη στο αίμα 5χρονου - Συνελήφθη ο πατέρας

Κρήτη: 21χρονος ξυλοκόπησε άγρια την μητέρα του

ΑΕΛ: Ο Γιώργος Λιάγκας Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ (βίντεο)