Ξάνθη – Παναιτωλικός: μικρό προβάδισμα για τους ακρίτες

Η Ξάνθη έκανε την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό, αλλά όλα θα κριθούν την προσεχή Κυριακή, στον επαναληπτικό στο Αγρίνιο.

Η Ξάνθη νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό με ανατροπή στα Πηγάδια και πήρε ένα μικρό προβάδισμα για να επιστρέψει τη νέα περίοδο στη Super League 1. Οι γηπεδούχοι, στον πρώτο αγώνα μπαράζ μεταξύ των δύο ομάδων, επικράτησαν χάρη σε τέρματα των Έμπρτ στο 52΄ και Μικελτάντζε στο 71΄, ενώ ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 6΄ με τον Βέργο. Έτσι, όλα θα κριθούν στον δεύτερο αγώνα που θα γίνει την Κυριακή 30 Μαΐου (19:30) στο Αγρίνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ακρίτες εξασφάλισαν στο φινάλε των Play Off της Super League 2 τη δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ η ομάδα του Αγρινίου κατετάγη 13η στα Play Out της Super League 1. Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες (Ανδρέας Τάτος, Τάσος Παπάζογλου, Τζόσουα Μπριλάντε, Κέβιν Γκαρσία), όπως άλλωστε και οι φιλοξενούμενοι, αφού ο Τραιανός Δέλλας δεν είχε στη διάθεσή του τους Τσιγγάρα, Λιάβα, Τζανακάκη, Γιάκολις, Αζάντι και Ντάλσιο.

Ο Παναιτωλικός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό με σουτ του Βέργου από το ύψος της περιοχής, από μεταβίβαση του Ντουάρτε που έκλεψε την μπάλα από τον Πέτροβιτς. Και η δεύτερη καλή φάση του αγώνα όμως ήταν για τον Παναιτωλικό και πάλι με τον Βέργο στο 16΄, όταν από νέα πάσα του Ντουάρτε δεν κατάφερε να κοντρολάρει σωστά την μπάλα μέσα στην περιοχή και να σκοράρει.

Η Ξάνθη ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια, πήρε την κατοχή της μπάλας, ενώ η ομάδα του Αγρινίου οπισθοχώρησε με στόχο να «κλείσει» τους διαδρόμους στην άμυνά της και να βγάλει καλές αντεπιθέσεις, πιέζοντας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η πρώτη καλή ευκαιρία της Ξάνθης ήταν στο 29΄, όταν γυριστό σουτ του Θυμιάνη μέσα από την περιοχή, έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η απάντηση της ομάδας του Δέλλα ήρθε στο επόμενο λεπτό (30΄), όταν ο Ντίας με σουτ έστειλε την μπάλα άουτ από καλή θέση.

Δύο καλές ευκαιρίες είχε ακόμη η Ξάνθη στο α΄ μέρος για να σκοράρει. Πρώτα στο 43΄, όταν σουτ του Ντίνα από πλάγια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή μπλόκαρε ο Κνετ, και στη συνέχεια με τον Τζούρμαν στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος από καλή θέση μέσα στην περιοχή δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Με την έναρξη του β΄ μέρους ο Βέργος έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν από λάθος της άμυνας της Ξάνθης και μεταβίβαση από τον Μεντόσα, σούταρε μόνος από το ύψος της μικρής περιοχής άουτ. Έτσι οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να φθάσουν στην ισοφάριση, με σκόρερ τον Έμπερτ στο 52΄, ο οποίος από πάσα του Σιατραβάνη και λίγο μεσα από τη μεγάλη περιοχή πλάσαρε σωστά τον Κνετ. Δύο λεπτά αργότερα (54΄), απείλησε και πάλι ο Παναιτωλικός με τον δραστήριο Βέργο, όμως το σουτ που έκανε έφυγε και πάλι άουτ. Στο 67΄ ο Ντίας έπιασε το σουτ από πλάγια θέση, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρμπόσα, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο 71΄ η Ξάνθη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με σουτ του Μικελτάντζε, από μεταβίβαση του Σχρόιεν. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε μπει στον αγώνα αλλαγή στο 35΄ και ο δεύτερος στο 70΄. Στο 78΄ καλή κεφαλιά από τον Βέρκερ μπλόκαρε ο Κνετ. Στις καθυστερήσει (90+3΄) η Ξάνθη «άγγιξε» το 3-1 όταν κεφαλιά του Καπνίδη έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής), Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαϊας)

4ος διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Γεώργιος Χριστάκογλου (Χαλκιδικής)

Παρατηρητής: Ιωάννης Τοπούζης (Τρικάλων)

Κίτρινες κάρτες: Δημούτσος, Έμπερτ - Τσότσαλιτς, Μεντόσα, Περέιρα

ΞΑΝΘΗ (Μπάμπης Τεννές): Ίτσο, Πέτροβιτς (35΄ Μικελτάντζε), Βέρκερ, Τζούρμαν, Παντελιάδης, Δημούτσος, Θυμιάνης (70΄ Τεσίγια), Ντίνας (70΄ Σχρόιεν), Έμπερτ, Σιατραβάνης (87΄ Στάθης), Παπάζογλου (87΄ Καπνίδης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Μανθάτης, Καρασαλίδης, Τσότσαλιτς, Περέιρα (86΄ Βάντερσον), Ντίας, Εντινγκά (86΄ Καρέλης), Μπαρμπόσα, Μεντόσα (63΄ Ταχάρ), Ντουάρτε (73΄ Αριγίμπι), Βέργος (73΄ Ματσόλα).

