Πολιτική

Βαρβιτσιώτης για Τουρκία στον ΑΝΤ1: δύσκολος γείτονας, αλλά και σημαντικός εταίρος

Τι είπε για την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Θράκη, τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας και το ενδεχόμενο τουρκικής προπαγάνδας.

«Η Τουρκία εκτός από ένας δύσκολος και προβληματικός γείτονας είναι και σημαντικός οικονομικός εταίρος» τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας την επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ελλάδα.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επανέλαβε ότι η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Θράκη είναι ιδιωτική και τόνισε ότι «θα ανέβαζε τους τόνους αν κάποιος Έλληνας αξιωματούχος συνόδευε τον Τούρκο ΥΠΕΞ στην επίσκεψη του στην Θράκη».

Σημείωσε ακόμα ότι η Ελλάδα σέβεται τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, σε αντίθεση με την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ακόμα ότι «η τουρκική προπαγάνδα ανεβάζει τον πήχη της εξομάλυνσης» των σχέσεων των δυο χωρών, ενώ ανέφερε ότι αυτά που είπε ο Νίκος Δένδιας στην Τουρκία αποτελούν πάγιες θέσεις της Ελλάδας. «Δεν πρόκειται για ρεβάνς», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο προβοκάτσιας από τουρκικής πλευράς, κατά την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Θράκη, ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε πως αυτό παρακολουθείται από τις Αρχές της Ελλάδας.

Ανέφερε ακόμα ότι ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας «είναι πολυεπίπεδος, αλλά είναι σε καλύτερη φάση από ότι πέρσι»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες για «σκοτεινή περίοδο» το 2015 ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε ότι «αυτή είναι η πραγματικότητα».

Χαρακτήρισε, τέλος «μεγάλη πρωτοβουλία της Ελλάδας» το πράσινο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση.

