Πελώνη: Η επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Θράκη είναι ιδιωτική

Τι είπε για την σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και την πορεία των εμβολιασμών. "Πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ.





Στη σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η χώρα μας συνεχίζει με σταδιακά και προσεκτικά βήματα την πορεία επανεκκίνησης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αύριο Παρασκευή 28 Μαΐου επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους. Κύριο μέλημα της κυβέρνησης στη φάση αυτή είναι η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας», τόνισε η κ. Πελώνη.

Όπως είπε «Έχουν ήδη ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να λειτουργεί ως ασφαλής τουριστικός προορισμός και αναπτύσσονται στοχευμένες δράσεις για τη μέγιστη δυνατή προσέλκυση επισκεπτών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ διαψεύδοντας τις ντόπιες Κασσάνδρες υιοθέτησε την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και προχωρά στην εφαρμογή ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού covid που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις ευρωπαίων πολιτών».

Η Ελλάδα είναι έτοιμη για την εφαρμογή του πιστοποιητικού

Η κυβερνητική εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός μετά το πέρας του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το πιστοποιητικό θα στηρίζεται σε μία ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία θα φαίνεται αν και πότε ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί, αν και πότε έχει ασθενήσει, ή αν έχει αρνητικό τεστ PCR ή τεστ αντιγόνου. Θα λειτουργεί σαν μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για όλους τους Ευρωπαίους, θα διευκολύνει τους συνοριακούς ελέγχους και κατ' επέκταση τους ταξιδιώτες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για την εφαρμογή του πιστοποιητικού και η επίσημη εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται την 1η Ιουλίου».

Η κ. Πελώνη υπογράμμισε ακόμη πως «είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας από την οποία θα ωφεληθούν, όχι μόνο ο κόσμος της τουριστικής βιομηχανίας και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και η οικονομία και η κοινωνία στο σύνολό της».

Και πρόσθεσε: «Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, μπαίνει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ που καλύπτει 300.000 επιταγές. Επιπλέον, όμως, μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι περίπου 300.000 δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν το έπραξαν νωρίτερα λόγω περιοριστικών μέτρων και lockdown. Παράλληλα, εφαρμόζεται και το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΠΕΚΑ που αφορά 50.000 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους και μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέρευσης, ενώ επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα με εντατικούς ρυθμούς

Στη συνέχεια η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς επισημαίνοντας ότι «σημαντικό όπλο στην πορεία επανεκκίνησης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που ανέστειλε η πανδημία, είναι η αξιοποίηση των αυτοδιαγνωστικών τεστ, που ήδη διανέμονται δωρεάν -ένα για κάθε εβδομάδα- στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι ένα εργαλείο προστασίας και επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς ο ιός παραμένει ανάμεσά μας, καιροφυλακτεί και επιβάλλει συνεχή επαγρύπνηση.

Σύμμαχός μας στην επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και -κυρίως- ασπίδα προστασίας για τον καθένα χωριστά είναι ο εμβολιασμός. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα με εντατικούς ρυθμούς. Έγιναν ήδη πάνω από 5.206.000 εμβολιασμοί και συνεχίζουμε. Περισσότεροι από 3.416.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ενώ πάνω από 1.880.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους».

Αναλυτικά είπε ότι «από χθες Τετάρτη άνοιξε και η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι συμπολίτες μας της ηλικιακής ομάδας 35-39 ετών για εμβολιασμό με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

Από το Σάββατο 29 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να κλείνουν ραντεβού με όλα τα εμβόλια και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-34.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» για τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων, των διαμενόντων και των εργαζομένων ηλικίας 18 ετών και άνω σε 19 νησιά, έτσι ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατό πλήρης εμβολιαστική κάλυψη σε ολόκληρη τη νησιωτική χώρα».

Και υπογράμμισε: «Χτίζουμε ήδη -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ένα τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας επιτρέψει το συντομότερο δυνατόν να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Είναι ωστόσο ανάγκη, όσοι έχουμε εμβολιαστεί να μιλήσουμε για την εμπειρία μας σε όσους παραμένουν επιφυλακτικοί και ιδίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία».

Η Ελλάδα δεν έχει να κρύψει και να φοβηθεί τίποτα

Στην επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφέρθηκε επίσης η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας το κλίμα που επιχειρεί να δυναμιτίσει η γείτονα ενόψει της επίσκεψης Τσαβούσογλου την προσεχή Κυριακή και Δευτέρα, υποστήριξε πως «δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε σε σχέση με τη μειονότητα, τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν καθεστώτος ισονομίας και ισοπολιτείας όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες που θυμίζω ότι είναι και ευρωπαίοι πολίτες». Η κυβερνητική εκπρόσωπος χαρακτήρισε ιδιωτική την επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Θράκη.

«Η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, δεν απαγορεύει ιδιωτικές επισκέψεις» σημείωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως σε αντίστοιχη κίνηση μπορεί να προβεί και ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε θλιβερή εξαίρεση στην εθνική συστράτευση

Αναφορικά με το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, η Αριστοτελία Πελώνη επεσήμανε πως «όπως έχει ήδη δηλώσει ο πρωθυπουργός, η χώρα έχασε χθες την ευκαιρία να αποδώσει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό το δικαίωμα να ψηφίζουν ανεμπόδιστα στις εθνικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους. Αθετώντας όσα έλεγε για την άρση των περιορισμών -που είχαν τεθεί με δική του αξίωση- σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των εκτός συνόρων εκλογέων να εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο».

Και τόνισε: «Για άλλη μια φορά αποτέλεσε θλιβερή εξαίρεση στην εθνική συστράτευση την οποία εισηγήθηκε η κυβέρνηση. Απέδειξε ότι αδυνατεί να υπερβεί τους μίζερους μικροϋπολογισμούς του. Ότι δεν αντέχει τις συναινέσεις και τις ενωτικές συμφωνίες. Και ότι είναι μία δύναμη που μετατρέπει σε χαμένες ευκαιρίες τις ιδανικές συγκυρίες.

Με αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, η τεράστια συμβολή της παγκόσμιας ελληνικής ομογένειας θυσιάζεται στο όνομα της εσωτερικής μικροκομματικής παθογένειας. Και μάλιστα σε μία συγκυρία κρίσιμη για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την συνολική ανάταξη της Πατρίδας μας», σχολίασε η κ. Πελώνη.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

«Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και την επίσημη έναρξη του δημόσιου διαλόγου για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι».

Και η κ. Πελώνη έκλεισε λέγοντας ότι «αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Αύριο το πρωί θα παραστεί στην παρουσίαση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Στην παρουσίαση θα παρευρεθούν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ακολούθως στις 11 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Το Σάββατο θα μεταβεί στα Χανιά και θα προβεί σε ανακοινώσεις για τον Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης».

