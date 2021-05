Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Johnson & Johnson: Άνοιξαν τα ραντεβού για τους άνω των 18 ετών

Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια και για τα άτομα ηλικίας 30-34 ετών.

Μετά την επιβεβαίωση που ανέμενε η κυβέρνηση για τις παραλαβές των εμβολίων, από την εταιρεία Johnson & Johnson, το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19 και για τους άνω των 18 με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Από την εταιρεία Johnson & Johnson αναμέναμε 220.000 δόσεις εμβολίων. Υπενθυμίζεται ότι με το εμβόλιο της εταιρεία Johnson & Johnson εμβολιάζονταν οι πολίτες άνω των 18 ετών που κατοικούν σε νησιά.

Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τα άτομα ηλικίας 30-34 ετών, ενώ ξεπέρασαν τις 100.000 τα ραντεβού από την ομάδα 35-39 ετών.

Εξάλλου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Prizer/Biontech κατά του COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών. Ο ΕΜΑ συνιστά τη χρήση του εμβολίου Comirnaty των Prizer/Biontech σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, όπως και σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Χορηγείται σε δύο ενέσεις στους μύες του βραχίονα, σε απόσταση τουλάχιστον 3 εβδομάδων.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ότι όλοι οι σχετικοί δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση αλλά για να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να τηρούμε με συνέπεια τα μέτρα.

Ο κ. Χαρδαλίας είπε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων με άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων.

