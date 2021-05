Παράξενα

Έλληνες μουσικοί μαγεύουν τους Αμερικανούς με το μπουζούκι τους (βίντεο)

Στη διάρκεια της καραντίνας ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα για να προφέρουν διασκέδαση στους Έλληνες και όχι μόνο.

Μια παρέα Ελλήνων ομογενών από το Λος Άντζελες διοργανώνει διαδικτυακές συναυλίες ξεσηκώνοντας τους Έλληνες απανταχού.

Οι νεαροί μουσικοί μίλησαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για την απόφασή τους να ασχοληθούν με το τραγούδι, ενώ έδωσαν και μια "γεύση" από το πρόγραμμά τους.

"Βρεθήκαμε ως παρέα και εν μέσω lockdown, που δεν είχαμε και πολλά πράγματα να κάνουμε και είπαμε δεν μαζευόμαστε να δημιουργήσουμε..." τόνισαν.