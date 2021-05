Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: έχουμε “πόλεμο” με το οργανωμένο έγκλημα

Τι λέει ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τις εν ψυχρώ δολοφονίες και τις έρευνες στον κόσμο της νύχτας. Γιατί επιτίθεται στην αντιπολίτευση.

Λίγες ώρες μετά την μαφιόζικη εκτέλεση του Τάσου Μπερδέση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

«Όπως το 2018 έτσι και σήμερα, το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει λογαριασμούς. Τέσσερις ανθρωποκτονίες έγιναν σε 2 μήνες.

Αυτά τα άγρια εγκλήματα δίκαια συνταράσσουν την κοινή γνώμη. Γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Είναι πάντα, από μηδενικά έως πολύ λίγα. Αλλά μέχρις εδώ.

Η Ελλάδα δεν έγινε ξαφνικά χώρα με μειωμένη ασφάλεια για τους πολίτες και τους τουρίστες της! Παραμένουμε σταθερά στο τέλος κάθε σχετικής λίστας του ΟΗΕ και της Ευρώπης στους σχετικούς δείκτες. Πρόσφατα, κατέθεσα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μελέτη με συγκεκριμένα στοιχεία για την εξέλιξη και διάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο πρώτος κίνδυνος από το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι τα όσα φαίνονται. Όπως με την τρομοκρατία , όπως με την Χρυσή Αυγή, ο βασικός κίνδυνος είναι από τα όσα δεν φαίνονται, και αφορούν στη δημοκρατία.

Το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει ιδεολογικές αναφορές αλλά έχει πολύ χρήμα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το νομιμοποιεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εάν έτσι εισέλθει στους θεσμούς θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας. Η δημοκρατία οφείλει να απαντήσει γρήγορα. Οργανωμένη , ενωμένη, συντονισμένη.

Όποιος ψάχνει κομματικά οφέλη, φοβίζοντας τον κόσμο και μπερδεύει τους δολοφόνους με τα Πανεπιστήμια, πριονίζει το κλαδί που στεκόμαστε όλοι. Όποιος μιλά για Άγρια Δύση, όποιος ειρωνεύεται με σφαίρες, χαλάζια και τίτλους ταινιών για να καταλήξει πως δεν χρειάζεται αστυνομία στα Πανεπιστήμια, τίποτε δεν κατάλαβε! Κι από συνήθεια κινδυνολογεί ασύστολα και λαϊκίζει απεριόριστα.

Εδώ έχουμε αυγό του φιδιού! Ας μην το αφήσουμε, τυφλωμένοι από άλλα μικρά, να γίνει εφιάλτης μας!

Παράλληλα η αστυνομία δεν ολιγωρεί. Μόνο στις δύο τελευταίες εβδομάδες έγιναν έλεγχοι σε 65 «μαγαζιά» και 25 «στοχευμένοι» έλεγχοι σε στέκια της νύχτας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και ενισχύονται. Εξίσου ενισχύονται και οι περιπολίες στις γειτονιές και το κέντρο της Αθήνας για να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Με το οργανωμένο έγκλημα, κανείς να μην αμφιβάλλει, θα έχουμε πόλεμο. Όχι της αστυνομίας μόνο, αλλά της δημοκρατίας. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα νικήσουμε!»

