“Άγριες Μέλισσες”: οι αδελφές Σταμίρη τρέμουν την αντίδραση της Μυρσίνης (βίντεο)

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα του επεισοδίου της Τρίτης, που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τα τελευταία επεισόδια της φετινής σεζόν που θα καθηλώσουν…

Στο επεισόδιο της Τρίτης οι τρεις αδελφές Σταμίρη, μετά τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Στέργιου, τρέμουν την αντίδραση της Μυρσίνης και του Δούκα και στέλνουν τον Σέργιο στη Λάρισα για να είναι ασφαλής.

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό":





Τρίτη 1 Ιουνίου - Επεισόδιο 149

Η προσπάθεια του Νικηφόρου και του Κωνσταντή να συνετίσουν τους γονείς τους δεν έχει αποτέλεσμα και η Ασημίνα πηγαίνει μόνη ν’ αντιμετωπίσει τον Δούκα. Πώς θα αντιδράσει ο Δούκας; Η Πηνελόπη αποφασίζει να φύγει από το Διαφάνι και ζητάει τη βοήθεια της Ανέτ, ενώ η Δόμνα έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για τον φόνο του πατέρα της. Το βράδυ τούς βρίσκει όλους σε θέση μάχης και τις τρεις αδελφές στο σπίτι με τον Νικηφόρο, τον Λάμπρο, τον Κωνσταντή και τον Μιλτιάδη αρματωμένους.

