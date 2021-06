Κοινωνία

Εμβολιαστικό Περιστερίου: Άνδρας προσπάθησε να κλέψει εμβόλια της Pfizer

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελία, με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

Ενας 42χρονος προσπάθησε να κλέψει δυο μπουκάλια με το εμβόλιο της Pfizer στο εμβολιαστικό κέντρο του Περιστερίου.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος πήγε το μεσημέρι για να κάνει το εμβόλιο στο εμβολιαστικό κέντρο.



Την στιγμή, όμως, που έφευγε, διαπιστώθηκε ότι έλειπαν δύο φιαλίδια. Τότε οι υπεύθυνοι του κέντρου ειδοποίησαν την Αστυνομία που τον συνέλαβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Ο 42χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

