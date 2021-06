Κοινωνία

Greek Mafia: Επιχείρηση “lockdown” για την ελληνική “Καμόρα”

Δύο συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η "γεωγραφία" της ελληνικής "Καμόρα".

Η "Greek Mafia" διευρύνει τα… σύνορα της και προβαίνει σε θανατηφόρες "εκκαθαρίσεις", συνεργασίες και επεκτάσεις σε Αττική και επαρχία ανάλογα με τις εγκληματικές συμπράξεις. Η οικονομική "πίτα" εκβιασμών έχει μικρύνει λόγω lockdown, έχοντας όμως πολλούς διεκδικητές του "μαύρου χρήματος".

Οι εκβιαστικές φατρίες… ακολουθούν τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που έχουν ενδώσει στις οικονομικές απαιτήσεις τους, σε όλα τα καταστήματα που μπορεί να έχουν ανοίξει από Πειραιά, Κολωνάκι έως και Μύκονο. Η "γεωγραφία" της Ελληνικής "Καμόρα" αποτυπώνεται στις αστυνομικές εκθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στο πρόσφατο υπόμνημα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.

Καταγράφονται σε αυτές τις εκθέσεις τουλάχιστον τέσσερις "αρχηγοί" των… Βόρειων και Νότιων, οι τρεις από τους οποίους έχουν πέσει θύματα αποτυχημένων συμβολαίων θανάτου τη διετία 2018-2019. Οι μεγάλες φατρίες συντονίζονται από τους "αρχηγούς" και έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα τις εκβιαστικές προσεγγίσεις, ενώ οι τουλάχιστον 19 "υπαρχηγοί" διευθύνουν και καθοδηγούν τις υπο-ομάδες στην διακίνηση ναρκωτικών και πορνεία.

Η προσπάθεια επέκτασης των εγκληματικών οργανώσεων είχε φανεί από το 2015 με την περίπτωση του 39χρονου πυγμάχου Αναστάσιου Μπερδέση, όταν τον είχε προσεγγίσει ομάδα εκβιαστών της Αθήνας προκειμένου να γίνει ο "αντιπρόσωπος" των παράνομων δραστηριοτήτων τους σε καλοκαιρινά καταστήματα στο Ξυλόκαστρο, Κιάτο αλλά στην Πάτρα.

Δύο συσκέψεις "αναθεώρησης"

Δύο συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρουσία του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, της φυσικής ηγεσίας και αρμόδιων αξιωματικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η πρώτη αφορούσε τον επιχειρησιακό συντονισμό εξουδετέρωσης του οργανωμένου εγκλήματος με εντατικές αστυνομικές δράσεις για την ενίσχυση του πληροφοριακού δικτύου και των ερευνών. Η δεύτερη σύσκεψη αφορούσε το επιχειρησιακό πλάνο αστυνόμευσης την μετά-COVID εποχή, με την αύξηση των περιπολιών και την έντονη αστυνομική παρουσία σε σημεία συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού πολιτών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την δημιουργία μικρών ευέλικτων αστυνομικών ομάδων, που θα μπορούν να καλύπτουν περισσότερο γεωγραφικό χώρο, περισσότερες ώρες του 24ώρου.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε νυχτερινά μαγαζιά και μπαρ, κυρίως στα νότια προάστια, και στο παραλιακό μέτωπο της Βορειοανατολικής Αττικής. Μικρές ομάδες αστυνομικών της Ασφάλειας προέβησαν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους εξετάζοντας τον ρόλο των εργαζομένων σε αυτά. Στόχος είναι να "χαρτογραφήσουν" τις περιοχές και να έχουν εικόνα για τη λειτουργία καταστημάτων και μπαρ ενώ συμπληρώνουν και το παζλ της ανθρωπογεωγραφίας και της εικόνας τη νύχτα.

Έγκλημα μετά την… καραντίνα

Στο μεταξύ η σταδιακή άρση του lockdown επέφερε όπως αναμενόταν και την άμεση "ανάκαμψη" όλων των εγκληματικών ομάδων, από διαρρήκτες έως ληστές, συνέπεια της οποίας ήταν και η 20χρονη Καρολίνα στα Γλυκά Νερά. Το πρώτο 4μηνο του 2021, συνολικά σε όλους τους δείκτες εγκληματικότητας, παρατηρείται μία αύξηση που κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 10%-15% …

Η αναπροσαρμογή του αστυνομικού σχεδιασμού στην σταδιακή άρση του lockdown, δεν έχει αποδώσει καθώς "όπως οι περιορισμένοι πολίτες βγήκαν μαζικά από τα σπίτια τους μετά την σταδιακή άρση των μέτρων, έγινε το ίδιο με τους πρωταγωνιστές συμμοριών, αυξάνοντας ραγδαία τους εγκληματικούς δείκτες".

Οι ληστείες σε όλη την επικράτεια παρουσιάζουν αύξηση 8%-10%, οι κλοπές-διαρρήξεις 15%-20%, οι κλοπές οχημάτων 10%-12%. Οι ληστρικές επιδρομές σε σπίτια καταγράφουν αύξηση 15%-17%, ενώ οι απάτες μέσω διαδικτύου παρουσιάζουν αυξητικά ποσοστά 47%-57%, αλλά μειούμενα συγκριτικά με αυτά που εμφανίζονταν την περίοδο των Lockdown, που έφθασαν έως και 70%. Σε ποσοστό 5%-7% έχουν αυξηθεί οι ληστείες του δρόμου στην Αττική, με την αφαίρεση κινητών τηλεφώνων και μικρών χρηματικών ποσών.

Αύξηση 3%-5% παρουσιάζουν οι ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια, ενώ στα ίδια ποσοστά κυμαίνονται οι αποπλανήσεις και βιασμοί.

Ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι θανατηφόρες εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος τους τελευταίους μήνες έχουν προβληματίσει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναγνώρισε ότι πρόκειται "για ένα ξεχωριστό πρόβλημα, το οποίο προφανώς υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί". Τόνισε, βέβαια, ότι η Ελλάδα είναι, ήταν και παραμένει μια ασφαλής χώρα. "Έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών και ληστειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία. Αστυνόμευση στις γειτονιές υπάρχει, έλεγχοι γίνονται και ενισχύονται", σημείωσε η κυρία Πελώνη.

"Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει το καθήκον της. Προφανώς πρέπει να γίνουν και περισσότερα. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι επιχειρησιακά θα κάνει τη δουλειά της και ότι οι δράστες όλων αυτών των περιστατικών θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη", είπε, αφήνοντας έτσι να διαφανεί η ανησυχία της κυβέρνησης ως προς την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών. Την ίδια ανησυχία εξέφρασε και η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ όπου υπογράμμισε: "Η πανβαλκανική μαφία έχει αποφασίσει να μεταφερθεί στη χώρα μας", σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Πηγή: thetoc.gr

