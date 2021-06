Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Έξοδα κηδείας σε 15 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραστική μείωση των εκκρεμών αιτημάτων παροχής εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚA καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Πληρωμή των εξόδων κηδείας σε 15 ημέρες και δραστική μείωση των εκκρεμών αιτημάτων παροχής εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚA καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, αλλά και της οριστικής εκκαθάρισης των δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων, που είχαν συσσωρευτεί τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021, υποβλήθηκαν 39.322 αιτήσεις για παροχή εξόδων κηδείας, εκ των οποίων οι 35.420, μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, που είναι προσβάσιμη από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Κατά το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 30.080 (15.080 προς το τ. ΙΚΑ και 15.000 προς τα υπόλοιπα τ. Ταμεία) και έγιναν όλες με επίσκεψη στα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, καθώς δεν είχε τεθεί, μέχρι τότε, σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία.

«Παρά την αύξηση των νέων αιτημάτων τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος πληρωμής των δικαιούχων, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν ηλεκτρονικά, είναι πλέον 15 ημέρες.

Είναι χαρακτηριστικό πως, τον Απρίλιο του 2021, εκδόθηκαν 11.213 αποφάσεις, συνολικού ποσού 9,3 εκατ. ευρώ, ενώ, κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2020, τότε που δεν υπήρχε η ηλεκτρονική υπηρεσία, είχαν εκδοθεί μόλις 2.798 αποφάσεις, συνολικού ποσού 2.4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ολοκλήρωσαν την εξέταση, εκκαθάριση και πληρωμή 48.200 εκκρεμών αιτημάτων, που είχαν συσσωρευτεί κατά τα προηγούμενα έτη.

Ειδικά, στη περίπτωση του τ. ΟΓΑ τα εκκρεμή αιτήματα το καλοκαίρι του 2019 ανέρχονταν στις 45.000, ενώ σήμερα ανέρχονται σε μόλις 740.

Συνολικά, εκκρεμούν ακόμη 3.400 αιτήματα, τα οποία στη πλειονότητά τους παρουσιάζουν δυσκολίες στη διεκπεραίωσή τους (ελλιπή δικαιολογητικά, προβλήματα ασφαλιστικής ικανότητας, αναμονή για διακοπή σύνταξης, κλπ). Στόχος είναι να εκκαθαριστούν και αυτές οι περιπτώσεις μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία για τα έξοδα κηδείας αφορά, μέχρι στιγμής, το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς και τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι διαθέσιμη και μέσω των ΚΕΠ.

Το επόμενο διάστημα, πρόκειται να επεκταθεί και στο σύνολο των ασφαλισμένων των υπόλοιπων τ. Ταμείων, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την καθολική κάλυψη της υπηρεσίας και καταργώντας μία διαχρονική παθογένεια που γεννούσε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους οικείους των θανόντων» επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας – ΕΝΦΙΑ: δικαιότερος και σε περισσότερες δόσεις το 2022

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 8χρονος – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του από το σχολείο

NBA – play off: εκπληκτικός Ντόνσιτς και προβάδισμα για το Ντάλας