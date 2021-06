Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Οι νέες μολύνσεις και οι περιοχές ανά την επικράτεια όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ώρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Αναλυτικά στοιχεία.

Μεγάλωσε κι άλλο την Πέμπτη η μακάβρια λίστα των θανάτων ασθενών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένει σε υψηλά επιπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 1.239 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.239 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 5 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική εντοπίστηκαν 590 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 148, στην Αχαΐα 16, στο Ηράκλειο 26 νέα κρούσματα νέες μολύνσεις και στην Λάρισα 24 νέα κρούσματα και στην Μαγνησία 32 νέοι φορείς της νόσου.

Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες ειναι τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα απο μεταλλάξεις του κορονοϊού, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

