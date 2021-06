Κοινωνία

Κορονοϊός - Κλινική “Ταξιάρχαι” στο Περιστέρι: “Κόλαφος” το πόρισμα του ΕΟΔΥ (βίντεο)

Αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισοβίων βρίσκονται 4 γιατροί και ο διοικητικός διευθυντής της κλινικής. Συγγενείς ασθενών που “χάθηκαν” μιλούν στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Απρίλιος 2020. Στην ιδιωτική κλινική του Περιστερίου, ασθενοφόρα παραλαμβάνουν άρον-άρον ηλικιωμένους ασθενείς. Ο ιός έχει απλωθεί στους ορόφους, οι αιμοκαθαιρόμενοι έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό και πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως. Τελικά, 35 άνθρωποι βρίσκονται μολυσμένοι. 13 από αυτούς σύντομα καταλήγουν.

«Έπρεπε να αισθάνονται ντροπή γιατί δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά, απ’ ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά…», δηλώνει ο Κώστας Ασημακόπουλος, γιος ενός από τους 13 ασθενείς που εκτέθηκαν στον ιό και απεβίωσαν λίγες ημέρες αργότερα.

Υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα στην συγκεκριμένη κλινική, η οποία - όπως λέει σήμερα ο γιος του - δεν ακολουθούσε μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις αναφορές των επιθεωρητών του ΕΟΔΥ που έλεγξαν της κλινική, όσο και με τις μαρτυρίες ασθενών και συγγενών τους: γιατροί και νοσηλευτές δεν φορούσαν συχνά μάσκα, στους χώρους της αιμοκάθαρσης επικρατούσαν συνθήκες συνωστισμού, δεν γινόταν συστηματική θερμομέτρηση επισκεπτών, ενώ υπήρχε και δεύτερη αφύλακτη είσοδος από όπου μπαινόβγαιναν άτομα ελεύθερα.

Τέσσερις γιατροί και ο διοικητικός διευθυντής της ιδιωτικής κλινικής ενδέχεται να βρεθούν υπόλογοι για κακουργηματικού βαθμού κατηγορία, που επισείει ακόμη και ισόβια ποινή! Από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για μια άδικη δίωξη.

«Δυστυχώς χιλιάδες συμπολίτες μας πέθαναν σε ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία, αλλά εκεί δεν έγινε εισαγγελική έρευνα. Με αβάσιμες διώξεις-“έμπλαστρα” δεν θα λυθεί το πρόβλημα», δήλωσε ο δικηγόρος της ιδιωτικής κλινικής, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.

