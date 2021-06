Οικονομία

Συλλαλητήριο για εργασιακό νομοσχέδιο - Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί εδώ και τώρα

Ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ έκανε λόγο για «νομοθετικό αντεργατικό έκτρωμα», το οποίο δεν πρέπει να καν να κατατεθεί στη Βουλή.

«Το νομοθετικό αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης της ΝΔ δεν βελτιώνεται, δεν πρέπει καν να κατατεθεί στη Βουλή. Πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το συλλαλητήριο των συνδικάτων.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θα βρισκόμαστε κάθε μέρα στους δρόμους του αγώνα, για να υπερασπίσουμε τον ημερήσιο σταθερό χρόνο εργασίας, το 8ωρο, ενάντια στη διευθέτηση που μας γυρίζει πίσω στον μεσαίωνα, τη στιγμή που πρέπει να πάμε μπροστά. Που πρέπει να διεκδικήσουμε και να κατοχυρώσουμε το 7ωρο, το 35ωρο, το πενθήμερο, να μην καταργηθεί η κυριακάτικη αργία και να μπορούν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες τους, να αποφασίζουν για τις μορφές πάλης που θέλουν να ακολουθήσουν, για τα αιτήματα και το περιεχόμενο των διεκδικήσεων τους», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας και τόνισε καταλήγοντας στη δήλωσή του:

«Ο αγώνας μπορεί να είναι δύσκολος, όμως τελικός νικητής θα είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός».

Υπενθυμίζεται πως το πρωί επικράτησε ένταση στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της προαναγγελθείσας απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η οποία κρίθηκε παράνομη. Τελικά η ΠΕΝΕΝ προχώρησε σε μετατροπή της 24ωρης απεργίας σε στάση εργασίας έως τις 09:00, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

