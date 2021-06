Πολιτισμός

Τέχνη - Πολιτισμός: Από Παρασκευή οι νέες αιτήσεις για αποζημίωση ειδικού σκοπού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει η πλατφόρμα. Ποιοι είναι δικαιούχοι. Οι αιτήσεις αφορούν τον Απρίλιο

Δίνεται η δυνατότητα, από 4/6/2021 έως και 14/6/2021, στους καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους έως και την 10η/1/2021 στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσμία, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για το μήνα Απρίλιο 2021.

Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα, από 4/6/2021 έως και 9/6/2021, οι επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2 (Θέατρα - Μουσικές σκηνές -Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων) που έχουν υποβάλει στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β' 457) για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, η οποία έχει εγκριθεί από την ΑΑΔΕ, να υποβάλουν τη συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της με αριθμ.οικ. 20706/Σ.1771/19-4-2021 (Β' 1628), στην ανωτέρω ειδική πλατφόρμα

Ειδήσεις σήμερα:

Μουσείο Ακρόπολης: ο Νίκος Σταμπολίδης: εξελέγη γενικός διευθυντής

“Άγριες Μέλισσες” - Κατερίνα Διδασκάλου: το μήνυμα από την παραλία λίγο πριν το φινάλε

Πυροβολισμοί στο Μπρούκλιν: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο