Πολιτισμός

Μουσείο Ακρόπολης: ο Νίκος Σταμπολίδης εξελέγη γενικός διευθυντής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται και επισήμως η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας και διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Νίκος Σταμπολίδης, εξελέγη παμψηφεί ως πρώτος γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακροπόλεως.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ με ανακοίνωσή του, η Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή στο Μουσείο Ακροπόλεως, ανακοίνωσε σήμερα, δια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου και προέδρου της Επιτροπής καθ. Δημήτρη Παντερμαλή, την επιλογή στην οποία κατέληξε.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η διεθνής επταμελής επιτροπή, με πρόεδρο τον καθ. Δημήτριο Παντερμαλή και μέλη τον ακαδημαϊκό και καθηγητή Μανόλη Κορρέ, τον ακαδημαϊκό και τ. διευθυντή του Μουσείου του Λούβρου Αλαίν Πασκέ, τους καθηγητές Αρχαιολογίας Πέτρο Θέμελη και Βασίλη Λαμπρινουδάκη, τον γενικό διευθυντή των Μουσείων του Βερολίνου δρ Αντρέας Σολ και τον γενικό διευθυντή των Μουσείων της Ιταλίας δρ Μάσιμο Οσάνα, αξιολόγησαν με άριστα το έργο, την εμπειρία και την προσωπικότητα του Νίκου Σταμπολίδη.

Η Λίνα Μενδώνη, αφού ευχαρίστησε τον κ. Παντερμαλή για την άψογη διαδικασία της εκλογής, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι η πρώτη φορά που πληρούνται με διεθνή διαγωνισμό η θέση γενικού διευθυντή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αυτό από μόνο του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, καθώς ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα. Το Μουσείο Ακροπόλεως συμπεριλαμβάνεται στα καλλίτερα μουσεία του κόσμου, ενώ κατά την δωδεκαετή λειτουργία του δημιούργησε νέα δεδομένα στο μουσειακό τοπίο της χώρας.

Η επιλογή του καθ. Νίκου Σταμπολίδη δημιουργεί νέες προοπτικές και προσδίδει δυναμική σε ένα Μουσείο που έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και την προτίμηση των επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων. Ο Νίκος Σταμπολίδης, αρχαιολόγος με βραβευμένο έργο, πέρα από επιστήμονας με εξαιρετική κατάρτιση, είναι ένας άνθρωπος με σύγχρονη αντίληψη τόσο για την αρχαιολογία, όσο και για τη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Διαθέτει τις γνώσεις, τη διάθεση και το όραμα, ώστε το Μουσείο Ακροπόλεως να συνεχίσει δυναμικά το ιδιαίτερα επιτυχημένο έργο του, να επεκτείνει και να πολλαπλασιάσει τις δραστηριότητές του».

Τις επόμενες ημέρες η σχετική με την αποδοχή της εκλογής του κ. Σταμπολίδη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως ο νόμος ορίζει. Ο γενικός διευθυντής θα αναλάβει τα καθήκοντά του εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της πράξης στο ΦΕΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Διάσκεψη για τη Λιβύη: Δένδιας κατά Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Πυροβολισμοί στο Μπρούκλιν: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο

“Άγριες Μέλισσες” - Κατερίνα Διδασκάλου: το μήνυμα από την παραλία λίγο πριν το φινάλε