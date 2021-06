Κόσμος

Πλατεία Τιενανμέν: οι ΗΠΑ ζητούν διαφάνεια 32 χρόνια μετά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη των κινέζων διαδηλωτών που είχαν σκοτωθεί στην αιματηρή καταστολή στην πλατεία Τιενανμέν το 1989.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέτισε χθες Πέμπτη φόρο τιμής στη μνήμη των κινέζων διαδηλωτών που είχαν σκοτωθεί στην αιματηρή καταστολή στην πλατεία Τιενανμέν το 1989, αξιώνοντας να υπάρξει «διαφάνεια» από το Πεκίνο για τα γεγονότα.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέκουν στο πλευρό του λαού της Κίνας που ζητά από την κυβέρνησή του να σέβεται τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που υπογράφεται προσωπικά από τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν.

«Αποτίνομε φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν πριν από 32 χρόνια, καθώς και στους γενναίους ακτιβιστές που συνεχίζουν τις προσπάθειές τους σήμερα αψηφώντας τη συνεχιζόμενη καταστολή από την κυβέρνηση» στο Πεκίνο, προστίθεται στο κείμενο.

Ο κ. Μπλίνκεν απαίτησε επίσης από την Κίνα «διαφάνεια» και να δώσει «πλήρη απολογισμό όσων σκοτώθηκαν, συνελήφθησαν ή εξαφανίστηκαν» στη διάρκεια της καταστολής της κινητοποίησης στην Τιενανμέν, που είχε αποτέλεσμα κατά διάφορες εκτιμήσεις να σκοτωθούν εκατοντάδες, πιθανόν ακόμη και πάνω από χίλιοι διαδηλωτές.

Η Ουάσιγκτον επιδίδεται κάθε χρόνο σε αυτή τη διπλωματική άσκηση στην επέτειο της συντριβής από τις αρχές της Κίνας του κινήματος που αξίωνε περισσότερη δημοκρατία από το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πασίγνωστη πλατεία του Πεκίνου.

Φέτος ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε πως βλέπει «μια ηχώ» των διαδηλώσεων της Τιενανμέν στον «αγώνα και τη δημοκρατία και την ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ», όπου «ολονυχτία για να τιμηθούν τα θύματα της σφαγής στην πλατεία Τιενανμέν απαγορεύθηκε από τις τοπικές αρχές».

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ απαγόρευσε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, να οργανωθεί συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων, επικαλούμενη, όπως και το 2020, τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Το υπουργείο Ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να υπάρξει επίκληση του νέου, δραστικού νόμου για την εθνική ασφάλεια που επέβαλε το Πεκίνο στην άλλοτε βρετανική αποικία εναντίον των παραβατών.

Για δεκαετίες το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο ήταν οι μόνες τοποθεσίες στην Κίνα όπου γίνονταν τελετές στη μνήμη των θυμάτων της αιματηρής καταστολής του κοινωνικού και φοιτητικού κινήματος το 1989 στο Πεκίνο.

