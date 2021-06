Πολιτική

Κατρούγκαλος: κενό στρατηγικής και ασυνεννοησία στην Κυβέρνηση

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση με αφορμή την απουσία της Ελλάδας από τη διαδικασία στο Βερολίνο για το μέλλον της Λιβύης.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Κατρούγκαλος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για “κενό στρατηγικής και ασυνεννοησία στο εσωτερικό της, με αφορμή το νέο αποκλεισμό της χώρας μας από την διαδικασία του Βερολίνου, το ευρωπαϊκό διπλωματικό «τραπέζι» που συζητά το μέλλον της Λιβύης, ενώ η Τουρκία θα είναι ξανά παρούσα”, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στο ραδιοφωνικό σταθμό North της Θεσσαλονίκης.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, αναφέρονται τα εξής:

Και τούτο παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες για δήθεν επιστροφή της Ελλάδας που ακολούθησαν την επίσκεψη Μητσοτάκη στην αραβική χώρα. Αντιθέτως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν παρών στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή διαδικασία της Σύσκεψης του Παλέρμο το 2018.

Ακόμη και η αντίδραση στον αποκλεισμό ήταν αντιφατική, δεδομένου ότι ο μεν κ. Δένδιας προχώρησε σε ασυνήθιστα έντονη κριτική της γερμανικής στάσης, ενώ την ίδια μέρα ο κ. Βαρβιτσιώτης, σε εντελώς άλλο κλίμα, βεβαίωνε σε επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ότι ο Γερμανός ομόλογος του «άκουσε το ελληνικό αίτημα και δήλωσε βέβαιος ότι θα το διαβιβάσει στο υψηλότερο επίπεδο». Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αποκλεισμός ήταν οριστικός και δεδομένος!

Ως προς την επικείμενη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου ο κ. Κατρούγκαλος υπενθύμισε την πρόταση Τσίπρα για τη διασύνδεση της παραπομπής της διαφοράς για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη, ως συγκεκριμένο παράδειγμα στοχοθεσίας και στρατηγικής.

Αν δεν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις η Τουρκία σε αυτή την ευνοϊκή συγκυρία, θα επανέλθει αναπόφευκτα στην γνωστή της επιθετικότητα, κατέληξε.