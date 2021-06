Κοινωνία

Ξάνθη: καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας μέσα σε τάξη

Τα παιδιά του σχολείου έχουν αποφασίσει αποχή από τα μαθήματα επικαλούμενα την απαθή στάση που τήρησε η διεύθυνση του σχολείου.

Μαθήτρια γυμνασίου στην Ξάνθη καταγγέλει ότι έπεσε θύμα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της από συμμαθητή της αφού την είχε κλείσει μέσα στην τάξη.

Το 15μελές συμβούλιο καθώς και 5μελή συμβούλια του σχολείου έχουν αποφασίσει αποχή από τα μαθήματα της Παρασκευής επικαλούμενα την απαθή στάση που τήρησε η διεύθυνση του σχολείου μπροστά σε αυτό το σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια έβαλε τα κλάματα και μια συμμαθήτριά της κατάφερε να ανοίξει την πόρτα ώστε να βγει έξω. Άμεσα το γεγονός καταγγέλθηκε στη διεύθυνση αλλά, όπως υποστηρίζουν οι μαθητές, η απάντηση που πήραν ήταν ότι το θύμα είναι συνυπεύθυνο “επειδή ήταν ντυμένη προκλητικά”! Παρόμοια επιχειρηματολογία φέρεται να αναπτύχθηκε και στο σύλλογο διδασκόντων, όπου έγινε γνωστό οτι ο μαθητής τιμωρείται με το “μίνιμουμ” της ημερήσιας αποβολής.

Το ζήτημα προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στους μαθητές που αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα της Παρασκευής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του σχολείου,. Όπως υποστηρίζουν από την πλευρά τους, η απάντηση αυτή αναπαράγει παρωχημένα πατριαρχικά στερεότυπα που προσβάλλουν τις γυναίκες και συνιστά έμμεση επιβράβευση της σεξουαλικής βίας.

Από την πλευρά του σχολείου δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση αλλά αφήνεται να εννοηθεί η άποψη πως η υπόθεση δεν έχει αναδειχθεί στις πραγματικές της διαστάσεις, καθώς και ότι ο θόρυβος που προκλήθηκε δεν αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της υπόθεσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για την πιθανή εμπλοκή και άλλων μαθητών και ότι επιδιώκεται επικοινωνία με τη μαθητική κοινότητα.

Πηγή: xanthi2.gr