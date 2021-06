Life

“Άγριες Μέλισσες”: “τρίτο πρόσωπο” ανάμεσα σε Ελένη και Λάμπρο στον γ’ κύκλο

Τι αποκαλύπτουν οι σεναριογράφοι της σειράς του ΑΝΤ1, για την συνέχεια, που αναμένεται συναρπαστική.

Μπορεί οι Άγριες Μέλισσες να αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές με μια νότα αισιοδοξίας, καθώς στην τελευταία σκηνή, η Ελένη με τον Λάμπρο και τις αδελφές της έκαναν μια νέα αρχή, η ευτυχία τους όμως δεν θα κρατήσει και πολύ.

Οι δημιουργοί της σειράς, Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, σε συνέντευξη που παραχώρησαν στο περιοδικό Τηλέραμα και τον Γρηγόρη Μελά έκαναν κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις για την τρίτη σεζόν στις Άγριες Μέλισσες.

Έχετε ξεκινήσει να γράφετε τον 3ο κύκλο. Τι μπορείτε να μας προδώσετε για τους ήρωες;

Έχουμε ξεκινήσει, αλλά προς το παρόν το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως θα έχουμε πολλούς νέους ρόλους και αυτό είναι για μας μια ακόμα πρόκληση.

Στους προηγούμενους κύκλους υπήρξαν κάποιοι ήρωες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, όπως ο Κυπραίος και ο Βόσκαρης. Τώρα ποιο θα είναι τα πρόσωπο που θα ταράξει τους κατοίκους του Διαφανίου;

Είδατε ήδη έναν από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες της επόμενης σεζόν, που εμφανίστηκε στο τελευταίο επεισόδιο. Μιλάμε φυσικά για τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα τον έχουμε μαζί μας στον ρόλο του Ακύλα Μεγαρίτη. Ο ρόλος του θα είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, όπως και ένας χαρακτήρας ακόμα, που υπάρχει στο βιβλίο Άγριες Μέλισσες – Το πρώτο πέταγμα, το οποίο κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις Ωκεανός. Ένας άνθρωπος από το παρελθόν της Λενιώς και του Διαφανίου, που επιστρέφει και θα φέρει επίσης πολλές αναταραχές.

Το πρόσωπο που αναστατώνει Ελένη και Λάμπρο στις Άγριες Μέλισσες

Στον νέο κύκλο θα δούμε να φτάνει στο Διαφάνι ένας χαρακτήρας που υπάρχει στο βιβλίο Άγριες Μέλισσες – Το πρώτο πέταγμα: ο πρώτος… επίσημος αρραβωνιαστικός της Ελένης.

Πώς ακριβώς είχε μπει στη ζωή της, πώς τον αρραβωνιάστηκε η Ελένη ενώ η καρδιά της ανήκε πάντα στον Λάμπρο, αλλά και πώς είχε αντιδράσει ο ίδιος ο Λάμπρος αναφέρονται λεπτομερώς στο βιβλίο. Ένας ακέραιος χαρακτήρας, που μπαίνει δυναμικά στον 3ο κύκλο και θα αναστατώσει το ζευγάρι και όχι μόνο…

Σύμφωνα με το βιβλίο, πρόκειται για τον Ζάχο Λυκογιάννη, γιο της Μάρως, μιας γυναίκας που στάθηκε πολύ στην Ελένη μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η Μάρω βοηθούσε την Ελένη, όχι μόνο με τα μαθήματα του σχολείου, αλλά τη δίδαξε να βασίζεται και στις δυνάμεις της, να πιστεύει στον εαυτό της…

Ο Ζάχος, με ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, οφείλει τη ζωή του στον Λάμπρο και την Ελένη κι αυτό δεν το ξεχνά. Επίσης, ήταν κρυφά ερωτευμένος με την Ελένη, αλλά δεν τολμούσε να της πει το παραμικρό, γιατί ήξερε τη λατρεία της για τον Λάμπρο. Όταν όμως ο Λάμπρος, ως φοιτητής και αργότερα νεαρός δάσκαλος, βγήκε από τη ζωή της Ελένης, γιατί έτσι του είχαν επιβάλει ο Μιλτιάδης και ο Γιώργης Σταμίρης, τότε ο Ζάχος αποκάλυψε στη φίλη του τα πραγματικά του αισθήματα…

Πηγή: fthis.gr

