Σημαία στο Καστελλόριζο: Στο Karat TV οι απαντήσεις για την βεβήλωση

Το ελληνικό αίτημα στην Interpol και ο μίτος της έρευνας που φθάνει μέχρι το τουρκικό κανάλι.

Αίτημα συνδρομής για την εξιχνίαση της υπόθεσης βεβήλωσης της γαλανόλευκης στο Καστελλόριζο στην Interpol, προκειμένου να υποβληθεί προς εκτέλεση διαβαθμικά στο παράρτημα της Interpol Τουρκίας απέστειλαν, όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και διαβιβάστηκε για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου κατ’ αγνώστων για παράβαση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της δικαστικής συνδρομής θα κληθούν να παράσχουν στοιχεία αρμόδιοι του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού KARAR TV που είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο με πλάνα από drone τα οποία δείχνουν το Καστελλόριζο από ψηλά και την ελληνική σημαία που φαίνεται, μετά τη δολιοφθορά με την κόκκινη μπογιά.

Το κανάλι ανέφερε ότι ομάδα Τούρκων εθνικιστών μηχανικών είναι οι δράστες δολιοφθοράς…

«Μετά το κάψιμο της τουρκικής σημαίας σε διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, μια πολιτική ομάδα Τούρκων μηχανικών έβαψε την τεράστια ελληνική σημαία στο νησί Καστελλόριζο με κόκκινο χρώμα», ανέφερε το KARAR TV, που δημοσιοποίησε τα επίμαχα πλάνα από drone.

Στις 25 Ιουλίου, στη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη για τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, άγνωστοι έκαψαν την τουρκική σημαία.

«Περίπου στις 7:00 – 7:10 ξυπνήσαμε με τουρκικά εμβατήρια μέσω drone και μετά αντιληφθήκαμε ότι η σημαία είχε μπογιές. Στο νησί προκλήθηκε αμέσως αναστάτωση. Πρωί – πρωί να ξυπνάς με τουρκικά εμβατήρια δεν είναι και ό,τι καλύτερο», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, σημειώνοντας πως η πτήση του drone ήταν για λίγα λεπτά και όχι για περισσότερο, όπως αρχικά μεταδόθηκε.

Αυτό ειναι το βίντεο μεταδόθηκε απο το KARAT TV:

Ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την προσβολή της ελληνικής σημαίας είχε εκδώσει το υπουργείο Εξωτερικών.

Αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας Ρόδου που μετέβησαν στο Καστελλόριζο, αλλά και άνδρες της Ασφάλειας από την Αθήνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίθεση έγινε με μπαλόνια γεμάτα με κόκκινη μπογιά που έπεσαν από drone που είχε πετάξει πάνω από το σημείο.

Παράλληλα, όλα δείχνουν την τουρκική πλευρά, καθώς στο ακριτικό νησί δεν έγινε αγορά μπαλονιών ή κόκκινης μπογιάς εκείνο το διάστημα, ενώ από το drone που πετούσε πάνω από το σημείο την ημέρα της επίθεσης ακουγόταν ο τουρκικός εθνικός ύμνος. Η πτήση drone φέρεται να απογειώθηκε από το Κας της Τουρκίας και να έφτασε μέχρι το Καστελλόριζο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο χειριστής του drone δεν βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος.

Με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί ζητείται η άσκηση δίωξης για προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας.

Το οικείο άρθρο του Ποινικού Κώδικα προβλέπει:

Όποιος δημόσια αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος τελεί πράξεις ρύπανσης ή φθοράς σε τόπους ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία και προκαλεί έτσι φόβο ή ανησυχία σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Σημειώνεται ότι οι ζημιές στην ελληνική σημαία αποκαταστάθηκαν.

Πηγή: dimokratiki.gr

