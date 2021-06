Κοινωνία

Φωτιά στην Πετρούπολη: αστυνομικοί έσωσαν εγκλωβισμένη (βίντεο)

Με αυτοθυσία αστυνομικοί και περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν την γυναίκα, που είχε «πνιγεί» από τους καπνούς.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, στην Πετρούπολη, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Μέσα στο διαμέρισμα με τις φλόγες, «πνιγμένη» από τους καπνούς, βρισκόταν μια ηλικιωμένη ένοικος.

Κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν, να ανοίξουν δίοδο στις κατεβασμένες μέχρι το μπαλκόνι τέντες του διαμερίσματος και να απεγκλωβίσουν την ηλικιωμένη, πριν φθάσουν αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Αμέσως μόλις έφθασαν επί τόπου οι αστυνομικοί, έσπευσαν να βοηθήσουν και τελικώς να απεγκλωβίσουν την γυναίκα, χωρίς να τραυματιστεί.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Policenews:

