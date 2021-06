Life

Η Μαρία Μιχαλοπούλου στο “Πρωινό”: Η “Φάρμα”, η λαϊκή και το πρόβλημα υγείας (βίντεο)

Τι λέει για την συμμετοχή της στο ριάλιτι περιπέτρειας του ΑΝΤ1, τις ενοχλητικές αναφορές για το αδύνατο κορμί της και το… ανύπαρκτο φλερτ από τους άνδρες.

Καλεσμένη της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» βρέθηκε η Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία στο επεισόδιο της Παρασκευής, αποχώρησε από την «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, αμέσως μετά το παιχνίδι πήγε για δουλειά στην λαϊκή αγορά, λέγοντας «ο μπαμπάς μου είναι παραγωγός και πουλάει τα προϊόντα του στην λαϊκή αγορά. Έχω δουλέψει και εγώ στον πάγκο. Το Σάββατο ήμουν στην λαϊκή στο Μπουρνάζι. Παράγουμε μήλα, σταφύλια και λίγα κεράσια. Ανεβάζω και βιντεάκια, όχι για να πω ότι είμαι εκεί, αλλά κυρίως το κάνω γιατί ο μπαμπάς μου είναι καρικατούρα, θα έπρεπε να κάνει stand up comedy».

«Νιώθω άνετα στα φούτερ και στις φόρμες μου, θέλω να νιώθω άνετα στα ρούχα μου. Άλλωστε με αυτά περνάει απαρατήρητο το αδύνατο κορμί μου. Με ενοχλεί να μου λένε συνέχεια “φάε κάτι, κορίτσι μου”. Τρώω και μάλιστα πολύ περισσότερο από όσο νομίζουν οι περισσότεροι, έχω κερδίσει και στοίχημα με έναν άντρα στην ταβέρνα που δούλευα», είπε κάνοντας αναφορά στο σώμα της.

Σε ότι αφορά τα μελλοντικά της σχέδια είπε ότι θα της άρεσε η τηλεόραση και ο κόσμος του θεάματος, σημειώνοντας «μου αρέσει η μετάβαση ότι χθες ήμουν στο χτήμα με το άρβυλο και σήμερα είμαι με τα τακούνια».

Αναφερόμενη στο πρόβλημα υγείας της είπε «πολλοί με ρωτάνε αν έχω κάνει τατουάζ, όταν βλέπουν το αιμαγγείωμα μου. Το χέρι μου είναι πολύ ευαίσθητο και για αυτό δεν μπορούσα να κάνω πολλές βαριές δουλειές στην «Φάρμα». Δεν είναι ότι απέφευγα να κάνω δουλειές, αλλά επειδή ήθελα να προσφέρω σε όλους, ξεκινούσα να κάνω κάτι με τον έναν, με φώναζε ο άλλος, το άφηνα και πήγαινα στον άλλον».

Ακόμη, μιλώντας για το διάστημα που πέρασε στην φάρμα με τους συμπαίκτες της, η Μαρία Μιχαλοπούλου είπε, μεταξύ άλλων, «έκανα και εγώ ντους, αλλά δεν υπήρξε η προβολή που έγινε με το ντους της Κατσογρεσάκη», ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στον Μιχάλη Ιατρόπουλο και το γεγονός ότι ήταν υπερπροστατευτικός, όπως είπε, απέναντι της, γεγονός που δεν της άφηνε «χώρο» για να κάνει κάποια πράγματα, γι΄ αυτό και εκείνη απομακρύνθηκε σταδιακά από κοντά του.

Σε ότι αφορά την προσωπική της ζωή, απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα είπε «δεν έχω σχέση, δεν με περίμενε κάποιος όταν βγήκα από την “Φάρμα”. Δεν με φλερτάρουν τα αγόρια, εκτός αν με φλερτάρουν και δεν το καταλαβαίνω», ενώ αργότερα, αναφερόμενη και σε συμπαίκτες της στο παιχνίδι, είπε ότι «εμείς οι γυναίκες δεν θέλουμε τα καλά παιδιά, θέλουμε τους μ@#@κες».

Παρακολουθείστε όσα είπε η Μαρία Μιχαλοπούλου στο «Πρωινό»:

