Πόνος στον αυχένα; Τα 4 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνεις

Για ποιο λόγο αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ανθρώπων που βιώνουν προβλήματα στην περιοχή του αυχένα;

Άνθρωποι που πιάνουν τον πονεμένο σβέρκο τους. Μια εικόνα περισσότερο συχνή από ποτέ. Το έχεις όμως σκεφτεί ποτέ; Για ποιο λόγο αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ανθρώπων που βιώνουν προβλήματα στην περιοχή του αυχένα; Μελέτες δείχνουν ότι για κάποιους ο αυχενικός πόνος είναι αποτέλεσμα τραυματισμού. Για τους περισσότερους, όμως, είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής των τελευταίων χρόνων.

Εμείς, με την συνεργασία του Τριαντάφυλλου Πανταζή, Φυσικοθεραπευτή, Διευθυντή Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αναλύουμε το θέμα.

Τι φταίει και ο πόνος στον αυχένα δεν σε αφήνει

Ο πόνος στον αυχένα είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα που ανάλογα με το αίτιο που το προκαλεί (μυϊκός σπασμός, αρθροπάθεια, κήλη) μπορεί να διαρκεί λίγες μέρες ή (στη χειρότερη περίπτωση) να μη σε αφήσει καθόλου να ηρεμήσεις για αρκετές μέρες. Στη δεύτερη περίπτωση ο πόνος στον αυχένα καταλήγει να γίνεται ένα περίπλοκο πρόβλημα που δημιουργεί πόνο, δυσκολία-δυσφορία, ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις σε διάφορους γιατρούς.

Τι φταίει όμως και προκαλείται πόνος στον αυχένα; Η κάμψη (σκύψιμο) του κεφαλιού για αρκετές ώρες την ημέρα, προκαλεί υπερδιάταση και έντονη κόπωση στους αυχενικούς μύες. Εκείνοι με τη σειρά τους αντιδρούν με μυϊκό σπασμό και πίεση στα νεύρα, τα οποία εκτείνονται σε όλο το άνω άκρο και το κεφάλι. Με αυτόν τον τρόπο, πυροδοτείται ένας γενικευμένος αυχενοβραχιόνιος πόνος που αρκετές φορές συνοδεύεται από πονοκέφαλο.

Τι κάνεις λάθος;

Αν ανήκεις κι εσύ σε αυτούς που συχνά βιώνουν ενοχλητικά συμπτώματα πόνου στην περιοχή του αυχένα έναν είναι σίγουρο. Θα πρέπει να αλλάξεις κάποιες από τις συνήθειες που πιθανόν σε επιβαρύνουν. Ο ευκολότερος τρόπος για να αποτραπούν όλα τα παραπάνω, είναι να ελαττώσεις το μέγεθος της πίεσης που ασκείται καθημερινά στους αυχενικούς σπονδύλους και να προσπαθήσεις να διατηρήσεις την απαραίτητη ελαστικότητα στην περιοχή του αυχένα. Είναι σημαντικό να φροντίζεις, ώστε το σώμα σου να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες, ακόμα και αν αυτό απαιτεί μεγαλύτερη μυϊκή και πνευματική προσπάθεια. Για τη σωστή στάση του σώματος πρέπει το στήθος μας να είναι προς τα έξω και το κεφάλι σε μέση θέση πάνω από τους ώμους.

