Μητσοτάκης για Πιστοποιητικό Εμβολιασμού: Τονωτική ένεση για την Οικονομία

Για υποχρεωτικό εμβολιασμό υγειονομικών κι εργαζομένων σε γηροκομεία έκανε λόγο ο πρωθυπουργός.από το βήμα της Βουλής. Πότε έρχονται οι διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους. Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

«Θέλησα να παραβρεθώ σήμερα στη Βουλή για να υπογραμμίσω τη σημασία του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού covid-19. Τη ξεχωριστή του συμβολή στην προσπάθεια ώστε φέτος ο τουρισμός να ανοίξει πρώτος τον κύκλο της ανάκαμψης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου με θέμα: «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19" (Α' 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

«Καθώς η έξοδος από την κρίση είναι πλέον ορατή, από την εποχή των κρουσμάτων μπαίνουμε σταδιακά στην εποχή της ανάκαμψης» επισήμανε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας με έμφαση πως «Αν ο εμβολιασμός αποτελεί αντίδοτο στον κορονοϊο, για την υγεία μας, το ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν μια πρώτη τονωτική ένεση για την οικονομία μας. Ήμασταν οι πρώτοι που το εισηγηθήκαμε. Η πρόταση της Αθήνας αποτελεί πραγματικότητα της Ευρώπης» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών και σε άλλα επίπεδα

«Να θυμίσω ότι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών και σε άλλα επίπεδα» συνέχισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η Ελλάδα ήταν «από τις πρώτες χώρες που χρησιμοποιήσαμε τα self test. Θέλω να θυμίσω ότι ήταν η Ελλάδα μαζί με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες που θέσαμε μαζί από τον περασμένο Μάρτιο την ανάγκη να υπάρχει μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομική αντίδραση στην ύφεση που προκάλεσε ο κορονοϊός. Το αποτέλεσμα ήταν το ταμείο Ανάκαμψης».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε «Φαίνεται η δυνατότητά μας να μετατρέπουμε δοκιμασίες σε ευκαιρίες. Αφορά συνολικά την τεράστια πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κρατικού μηχανισμού».

Το πιστοποιητικό ανοίγει το δρόμο της πιο ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας

«Η έκδοση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού είναι εξαιρετικά απλή» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του από το βήμα της Βουλής, για να επισημάνει πως «Το έχουν αξιοποιήσει περισσότεροι από 230.000 συμπολίτες μας».

Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό: «Δεν μιλάμε για όσους έχουν δικαιολογημένες ανησυχίες για θέματα προσωπικών δεδομένων. Είναι η απάντηση στη συγκυρία την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ανοίγει το δρόμο της πιο ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας. Αποτελεί στέρεη γέφυρα στη μετά covid εποχή».

Πρέπει να μας προβληματίσει όλους ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διασωληνωμένων δεν έκαναν το εμβόλιο από επιλογή

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην πορεία της πανδημίας στην χώρα μας, ο πρωθυπουργός στάθηκε στο γεγονός ότι μειώνονται τα κρούσματα και οι ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι. «Είναι πλέον εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι τα κρούσματα αποκλιμακώνονται γρήγορα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι είναι «εξαιρετικά στενάχωρο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων βρίσκονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι συμπολίτες μας που δεν έκαναν το εμβόλιο από επιλογή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους πάρα πολύ έντονα».

Πάντως, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό «κρατώ το θετικό. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάνω από 800 διασωληνωμένους. Σήμερα είναι κάτω από 360 και εκτιμούμε ότι αυτή πορεία αποκλιμάκωσης θα συνεχιστεί».

Όλοι οι πολίτες θα έχουν πολύ σύντομα πρόσβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν να κάνουν

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός τόνισε πως αυτή «η αποκλιμάκωση οφείλεται σε έναν βασικά λόγο. Στον εμβολιασμό. Χτίζεται σταδιακά ένα τείχος ανοσίας» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει πως «Σήμερα οι περιορισμένοι αριθμοί κρουσμάτων αφορούν νέους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και κατά κανόνα είναι ασυμπτωματικοί. Περισσότεροι από 2,3 εκατ. είναι πλήρως εμβολισμένοι. Το 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται κάθε μέρα».

Πρόκειται, όπως είπε ο πρωθυπουργός για ένα «Πανελλήνιο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο» και πως αξίζει «παράσημο για όσους υπηρετούν την επιχείρηση Ελευθερία. Ειδική αναφορά αξίζει και στην "Γαλάζια Ελευθερία" η οποία έρχεται να μεγεθύνει την εμβέλεια του πιστοποιητικού covid».

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «υπάρχουν περιοχές που υστερούν στα ποσοστά εμβολιασμού. Θα παρακαλούσα όλους να συνδράμουν ώστε να αυξήσουν οι πολίτες τη συμμετοχή τους για να μην έχουμε πρωτοπόρους και ουραγούς. Όλοι οι πολίτες θα έχουν πολύ σύντομα πρόσβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν να κάνουν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκλειστεί 4ο κύμα κορονοϊού» τόνισε και συμπλήρωσε «Στην Ελλάδα των νέων οριζόντων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύσπιστοι απέναντι στην επιστήμη και απέναντι στο δικό τους καλό».

Η συζήτηση για τις διευκολύνσεις θα ξεκινήσει σύντομα, αλλά με αφετηρία τη χρονική στιγμή που όλοι θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν

Απαντώντας στους επικριτές των εμβολίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε με έμφαση πως «η μεγαλύτερη επιτυχία της ιατρικής του 20ού αιώνα αποτέλεσαν οι μαζικοί εμβολιασμοί. Πρέπει να το λέμε εμφατικά. Αποτελεί τεράστια επιστημονική επιτυχία το γεγονός ότι αναπτύξαμε εμβόλια μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι θαύμα της επιστήμης. Σε λίγο, την πειθώ την οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιήσει η Πολιτεία θα τη διαδεχθεί και η επίσημη θέση για το ζήτημα υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών και εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει με ευαισθησία και σαφή προτεραιότητα στη δημόσια υγεία» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις «διευκολύνσεις» που έχουν όσοι έχουν πλήρως εμβολιαστεί, ανέφερε πως «η συζήτηση για τις διευκολύνσεις θα ξεκινήσει σύντομα και η επίσημη αφετηρία είναι η χρονική στιγμή που όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν να κάνουν. Ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει πχ σε έναν επιχειρηματία της εστίασης να πει ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους. Θα ξανακαλέσω τους συμπολίτες μας σε ένα νέο εμβολιαστικο κύμα» συμπλήρωσε.

Η ελπίδα για το τέλος της πανδημίας πρέπει να μετατραπεί στην αρχή μιας νέας εθνικής συμφωνίας

«Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό το θεωρώ κλειδί για τον τουρισμό» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως μια εξέλιξη με υγειονομικό πρόσημο, αλλά ως δράση με ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Απαραίτητο να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στον κλάδο του τουρισμού».

Ενώ, αναφερόμενος στο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού, σημείωσε πως «Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε το έκτακτο πρόγραμμα που θα ενισχύσει με κεφάλαια κίνησης το σύνολο των φορέων του κλάδου, 420 εκατ. Σχεδόν μισό δισ. θα κατευθυνθεί ως άμεση επιδότηση, κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μια νέα δράση στο δρόμο εκείνης που προηγήθηκε για τη στήριξη της εστίασης».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας: «Με αυτά τα δεδομένα η ελπίδα για το τέλος της πανδημίας πρέπει να μετατραπεί στην αρχή μιας νέας εθνικής συμφωνίας. Οι προκλήσεις του μέλλοντος δεν αντέχουν τις αντεγκλήσεις του παρελθόντος. Θα καλούσα όλη την αντιπολίτευση να συμβαδίσει με όλη τη χώρα προς τα μπροστά. Δεν ξεχνώ ότι πέρασε ένας χειμώνας με μικρόψυχη συζήτηση. Πότε με ρίσκο διαδηλώσεων, πότε με υποτίμηση ακόμα και του ίδιου του εμβολίου. Ηχούν ακόμα τα λόγια που ήθελαν άπιαστο όνειρο τους 25.000 εμβολιασμούς την ημέρα, όταν η χώρα ακουμπά σήμερα τους 100.000. Ηχούν τα λόγια για δήθεν ξεστοκάρισμα εμβολίων και ο χλευασμός των self test. Γνωστός είναι και ο χλευασμός ακόμα και του ίδιου του πιστοποιητικού covid ως πιστοποιητικού επιπολαιότητας και ανικανότητας».

Και συνεχίζοντας την επίθεσή του στη αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η συνέχεια έδειξε ποιος είναι ο ικανός στο γήπεδο της πολιτικής και ποιος ο μίζερος παρατηρητής από την κερκίδα της. Ας βάλουμε μια τελεία σε αυτά. Να μας διδάξουν και να μας αλλάξουν».

Γυρίζουμε τη σελίδα της πανδημίας και αρχίζουμε να γράφουμε τη σελίδα της ευημερίας

«Το εμβόλιο που θα θωρακίσει οριστικά τη δημόσια υγεία, η σωστή εφαρμογή του πιστοποιητικού και το σχέδιο Ελλάδα 2.0. Οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας δεν σταμάτησαν ποτέ» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η υπέρβαση της δοκιμασίας γίνεται τώρα η αφετηρία μεγάλων αλλαγών με ορίζοντα 10ετιας. Η Ελλάδα θα εκταμιεύσει μέσα το 2021 σχεδόν 7 δισ. ευρώ, έρχεται 2η στην Ευρώπη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ».

Και ο πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε: «έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε για το ταξίδι που ανοίγεται μπροστά μας. Να δουλέψουμε επιτέλους ενωμένοι προς τα εκεί που δείχνει η πυξίδα του αύριο. Γυρίζουμε τη σελίδα της πανδημίας και αρχίζουμε να γράφουμε τη σελίδα της ευημερίας».