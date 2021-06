Πολιτική

Βουλή - Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία

«Είναι ένα θετικό πρόσημο για την Ελλάδα», τόνισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την κύρωση ΠΝΠ για τη θέσπιση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπέρ τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής, ενώ το καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25.

«Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 για την διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών, που ήταν μια ιδέα του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την οποία θέσπισε η ΕΕ, είναι ένα θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, και θα δώσει τη δυνατότητα να ενισχυθεί ο Τουρισμός και ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, τονίζοντας πως «είναι πολύ σημαντικό ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό γίνεται με ταχύτητα και απόλυτη αξιοπιστία», ενώ, χαρακτήρισε «μίζερη την αντιπολιτευτική κριτική που ακούστηκε απέναντι σε κάτι καλό και θετικό που θα ενισχύσει τον Τουρισμό της χώρας και την ελληνική οικονομία», όπως είπε.

«Δεν αξίζει αυτή η άρνηση απέναντι στους Έλληνες που προσπαθούν και αγωνίζονται για ένα μέτρο που πρότεινε η Ελλάδα και θέσπισε η ΕΕ, με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες στους μετακινήσεις τους και να ενισχυθεί ο Τουρισμός», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον ότι δεν αναγνωρίζει το λάθος του, ότι είχε κάνει λάθος εκτίμηση για το ψηφιακό πιστοποιητικό. «Να θυμίσω ότι ο κ. Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει πιστοποιητικό ανωριμότητας την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ενώ αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί. Δεν πρέπει να το βλέπουμε στενά κομματικά, γιατί ο κόσμος θέλει να καινοτομεί η χώρα και να δίνει παραδείγματα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα μίλησε για την ανάγκη «ουσιαστικής συστράτευσης όλων ώστε να πειστούν και όσοι ακόμα είναι δύσπιστοι ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό όπλο απέναντι στην πανδημία».

«Σήμερα ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε όλους σε συστράτευση. Η Κυβέρνηση ζητά να κατατεθούν προτάσεις από όλους για ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Μην ξεκινάμε με μίζερες κριτικές και αναφορές στο παρελθόν. Μην απαξιώνουμε μια σημαντική επιτυχία που αφορά όλη την Ευρώπη επειδή ξεκίνησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Γιατί αυτή η θετική εξέλιξη τιμά όλους τους Έλληνες. Και αύριο είναι σίγουρο ότι οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αισθάνονται υπερήφανοι που υλοποιήθηκε μια ιδέα της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς.

«Πρέπει να πληροφορούμε σωστά τον κόσμο και να μην παραπληροφορούμε. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 έγινε με την αρωγή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία συμφώνησε ότι τα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών είναι επαρκέστατα», κατέληξε ο κ. Γεωργαντάς.

