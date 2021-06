Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός υπάλληλος “έσπρωχνε” ναρκωτικά και κινητά στους κρατούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο και δύο αλλοδαπούς που έκαναν... μπίζνες με ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Κορυδαλλού. Πώς δρούσαν.

Για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών και κινητών τηλεφώνων στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, συνελήφθησαν, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και δύο Ιρανοί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ένας ομοεθνής τους, ο οποίος είναι φυλακισμένος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος, έπειτα από υπόδειξη του φυλακισμένου αλλοδαπού, παραλάμβανε από τους άλλους δύο συλληφθέντες ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα, τα οποία εισήγαγε, έναντι χρηματικής αμοιβής, στις φυλακές. Ο σωφρονιστικός υπάλληλος εντοπίστηκε από αστυνομικούς, πριν να μπει στις φυλακές, ενώ προηγουμένως είχε παραλάβει, από τον ένα αλλοδαπό, μια συσκευασία και 100 ευρώ.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του σωφρονιστικού υπαλλήλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Η συγκεκριμένη συσκευασία, η οποία περιείχε 3,5 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 15 φαρμακευτικά δισκία, ουσία (πιθανόν ηρωϊνη) βάρους 5,4 γραμμαρίων, φορτιστή, καλώδιο usb και ζευγάρι ακουστικά, 5 κινητά τηλέφωνα, 7 ζευγάρια ακουστικά, 4 φορτιστές και 4 καλώδια usb, κάρτες sim και 300 ευρώ.

Σε άλλες έρευνες που διενεργήθηκαν στη συνέχεια στο σπίτι του σωφρονιστικού υπαλλήλου, καθώς και στην κατοχή των δυο αλλοδαπών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Αεροβόλο πιστόλι, με γεμιστήρα και 11 χάλκινα σφαιρίδια, 9 κινητά τηλέφωνα, 7 πακέτα σύνδεσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, 6 καλώδια usb, 5 ζεύγη ακουστικά και 4 φορτιστές κινητών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λοιμωξιολόγοι: “ναι” για μουσική στην εστίαση, φροντιστήρια και κυκλοφορία έως 01:30

10ετές ομόλογο - Σταϊκούρας: Η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη των αγορών

Roland Garros - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά, με εκπληκτική εμφάνιση