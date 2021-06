Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Η μαρτυρία “κλειδί” για την δολοφονία της συζύγου του (βίντεο)

Το προφίλ των κατηγορουμένων για την δολοφονία της συζύγου του Κορφιάτη. Ο βασικός μάρτυρας και ο ηθικός αυτουργός.

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών, οδηγήθηκαν το πρωί τα άτομα που εμπλέκονται στη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη, πριν από ένα χρόνο στη Ζάκυνθο.

Καταλυτικό ρόλο στην εξιχνίαση του εγκλήματος, έπαιξε η μαρτυρία ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε στις αρχές μετά τη δολοφονία Κορφιάτη που έγινε στις 7 Μαΐου και είπε ότι είδε τους δράστες χωρίς κράνη, είδε τα πρόσωπά τους, είδε το όπλο, και μάλιστα συνομίλησε μαζί τους. Τους άκουσε να μιλάνε και να ψάχνουν τρόπο ώστε να δικαιολογηθούν στον ηθικό αυτουργό για την αποτυχία τους καθώς στόχος ήταν ο επιχειρηματίας και όχι η άτυχη γυναίκα του.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγο Πέτρο Τζεφέρη, σταδιακά και ύστερα από τη συνδυαστική αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευρημάτων και των ερευνητικών δεδομένων στοιχειοθετήθηκε ο ρόλος κάθε δράστη.

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία της συζύγου του Ζακυνθινού επιχειρηματία . Οι 7 αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή Ζακύνθου προκειμένου να απολογηθούν.

Ένας εκ των κατηγορουμένων απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους, είπε λίγο πριν μπει στην κλούβα που θα τον μετέφερε στη ΓΑΔΑ «Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Είναι όλα κατασκευασμένα.Σύντομα θα αποδειχθεί αυτό, μην αγχώνεστε καθόλου».

Επεισοδιακή σύλληψη στην Αγία Παρασκευή του φερόμενου ως εκτελεστή

Η σύλληψη του φερόμενου ως εκτελεστή του φονικού της Ζακύνθου, έγινε στην Αγία Παρασκευή, την ώρα που εκείνος πήγαινε να μπει στο γκαράζ του σπιτιού του.

Ήταν τόσο εντυπωσιακή η επιχείρηση της αστυνομίας, ώστε οι περίοικοι θεώρησαν ότι πρόκειται για απαγωγή και κάλεσαν το 100.

Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και με μια εντυπωσιακή επιχείρηση ο φερόμενος ως εκτελεστής της ομάδας της Ζακύνθου έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αγία Παρασκευή στα χέρια της αστυνομίας.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής δεν αντέδρασε και παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ο ένας από αυτούς που επιβιβάσθηκαν στο σκάφος από την Ηλεία και επέστρεψαν με αυτό από τη Ζάκυνθο. Είχε μαζί του όπως και οι υπόλοιποι της ομάδας κράνος μοτοσυκλέτας ,ενώ είχαν μαζί τους τουλάχιστον ένα πιστόλι. Όλοι τους άλλαξαν ρούχα μετα το έγκλημα και τα πέταξαν μαζί με τα κινητά τους. Μάλιστα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο δράστης που σκότωσε την 37χρονη ήταν στο νησί κάτι που αρνούνται οι δικοί του άνθρωποι.

Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε σχέση με το έγκλημα

Η μητέρα του θύματος μίλησε με ανακούφιση στον ΑΝΤ1 για την σύλληψη των δραστών που φέρεται να σκότωσαν την κόρη της

«Ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Όταν έδινε πανελλήνιες η κόρη μου, στη Γεωπονική έγινε η γνωριμία. Τη στήριξε πάρα πολύ, πέτυχε και από τότε ένας έρωτας και απ' τις δύο μεριές μεγάλος. Φτιάξανε μία πολύ ωραία οικογένεια με τρία παιδάκια. Ένα αγοράκι, δύο κοριτσάκια και την τελευταία φορά που έφυγα από το νησί ξέρετε τί είπα, τί τους είπα; Φεύγω χαρούμενη γιατί αφήνω πολύ μεγάλη ευτυχία πίσω μου και μετά μου 'ρθανε τα μαντάτα παιδί μου».

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για έξι συλλήψεις

Το πράσινο φως για την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Αττική, Ζάκυνθο και Ηλεία δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

"Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν έξι από τους δράστες της υπόθεσης, ενώ την 08/06/2021 εμφανίστηκε αυθόρμητα ένας ακόμη κατηγορούμενος", δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Ευθυμίου.

Η δικογραφία με τα στοιχεία των κατηγορουμένων ξεπερνά τις 2000 σελίδες

Οι αστυνομικοί συνέταξαν μία δικογραφία με περισσότερες από 2.000 σελίδες στην οποία περιγράφονται όλα τα στοιχεία σε βάρος των κατηγορούμενων.

Ο Απόστολος Σκρέκας, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, κατά την επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης, είπε: «Από τη συνολική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, όπως σχηματίσθηκε σταδιακά σε χρονικό διάστημα ενός έτους, προέκυψαν με χρονολογική σειρά τα γεγονότα πριν, κατά τη διάρκεια του εγκλήματος, αλλά και μετά από αυτό, καθώς και η εμπλοκή καθενός από τους δράστες.»

Ο Ντίμης Κορφιάτης είχε καταγγείλει στην Αστυνομία έναν εκ των συλληφθέντων

Όπως είχε αναφέρει στη μήνυση που υπέβαλε τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ντίμης Κορφιάτης, είχε καταγγείλει έναν εκ των συλληφθέντων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τα ναρκωτικά.

Για την ώρα δεν υπάρχει συσχετισμός με την εκτέλεσή του όμως την ημέρα του φόνου του οι αστυνομικοί δεν είχαν θέση υπό παρακολούθηση τους συλληφθέντες.

