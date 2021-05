Κοινωνία

Ζάκυνθος: Γάζωζαν τον επιχειρηματία με καλάσνικοφ

«Οργώνεται» το νησί για να βρεθούν οι δράστες της δολοφονίας του επιχειρηματία στη Ζάκυνθο.

Στις 11:30 περίπου το πρωί της Παρασκευής σκότωσαν εν ψυχρώ οι άγνωστοι δράστες τον επιχειρηματία στο κέντρο της Ζακύνθου.

Ο επιχειρηματίας, σε βάρος του οποίου είχε γίνει φονική ενέδρα και πέρυσι και στην οποία είχε σκοτωθεί η 37χρονη σύζυγός του, βρισκόταν σε γραφείο πολιτικού μηχανικού.

Μέσα στο γραφείο ήταν επίσης ο πολιτικός μηχανικός και ο αδελφός του.

Οι τουλάχιστον δύο δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και αρχικά πυροβόλησαν δύο φορές για εκφοβισμό, γνωρίζοντας ότι ο στόχος τους είχε ασφάλεια.

Ο άνθρωπος της ασφάλειας, που βρισκόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο, καλύφθηκε και τότε ο δεύτερος δράστης άνοιξε πυρ κατά του επιχειρηματία, με μακρύκαννο όπλο, πιθανότητα καλάσνικοφ.

Ο επιχειρηματίας πέθανε επί τόπου, δεχόμενος σφαίρα στο κεφάλι, ενώ επιπόλαια τραύματα φέρει και ο αδελφός του πολιτικού μηχανικού, ο οποίος και μεταφέρεται σε νοσοκομείο μεγαλύτερο από της Ζακύνθου.

Οι δράστες, για τους οποίους υπάρχει φτωχή περιγραφή, διέφυγαν και λίγα λεπτά αργότερα το όχημά τους εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή Ρόιδο.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπλωθεί σε όλο το νησί, για να τους εντοπίσουν, ενώ Λιμενικοί έχουν ακροβολιστεί στις ακτές, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι δράστες να προσπαθήσουν να διαφύγουν από θαλάσσης, με ιδιωτικό σκάφος, αφού όπως όλα δείχνουν, το σχέδιό τους ήταν άρτια οργανωμένο.

Το όνομα του δράστη έχει εμπλακεί σε ληστεία «μαμούθ» που είχε γίνει στο νησί, όμως ποτέ δεν κατηγορήθηκε.

