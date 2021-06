Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοΐός - Εμβόλιο για άτομα 25 - 29 ετών: άνοιξε η πλατφόρμα

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα εμβόλια πλην ενός...

Άνοιξε την Πέμπτη η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 25-29 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα εμβόλια: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, όχι όμως το AstraZeneca.

Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους με τους κλασικούς τρόπους. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους με το προτεινόμενο ραντεβού και έχουν ένα διάστημα 24 ωρών, έτσι ώστε να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι το ραντεβού τους. Αλλιώς, θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους εισάγοντας τον ΑΜΚΑ τους στην πλατφόρμα emvolio.gοv.gr ή στα ΚΕΠ και στον φαρμακοποιό τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, συνολικά ανοίγουν 420.340 νέα ραντεβού από τα οποία τα 240.000 αφορούν το εμβόλιο της Pfizer, τα 96.300 της Johnson and Johnson και τα 84.000 το εμβόλιο της Moderna.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ήδη έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση 6.463.465 πολίτες, ακόμη 4.100.056 έχουν λάβει τη μια δόση και πλήρως εμβολιασμένοι είναι 2.506.621 πολίτες.

