Κορονοϊός: Σαββατοκύριακο με μουσική στην εστίαση και επέκταση ωραρίου κυκλοφορίας

Έρχεται τετραήμερο με περισσότερες ελευθερίες. Τι αλλάζει σε καφέ, εστιατόρια και μπαρ. Επαναλειτουργούν οι σχολές χορού. Οι αλλαγές σε γάμους, δεξιώσεις και λαϊκές.

Σαββατοκύριακο με περισσότερη ελευθερία είναι αυτό που ξεκίνησε, καθώς εκτός του ότι επιστρέφει η μουσική σε μπαρ, καφέ και εστιατόρια, δίνεται μια ώρα παράταση στη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Μάλιστα, από την 1η Ιουλίου, και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει.

Επίσης, ανακοινώθηκε η αύξηση του ορίου καλεσμένων στις δεξιώσεις από τους 100 στους 300 και η αύξηση του ποσοστού πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες εξακολουθούν να παρουσιάζουν βελτίωση κι αυτό μας επιτρέπει να αναπροσαρμόζουμε σταδιακά και με προσοχή τα περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα από σήμερα:

Ο περιορισμός της νυχτερινής κυκλοφορίας θα ξεκινά στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Επιτρέπεται μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Σε περίπτωση καταστρατήγησης του μέτρου, είτε της μουσικής είτε του ωραρίου, το πρόστιμο καθορίζεται σε 5.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και σε αναστολή λειτουργίας, κλείσιμο δηλαδή 15 ημερών, σε οποιαδήποτε δεύτερη παράβαση.

Επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα εστίασης σε αεριζόμενες στοές, που έχουν δυο ελεύθερες διόδους για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος και έξοδος των πελατών.

Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος από 50%, σε 75% όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας έως 1.000 θεατές, σε 70% έως 5.000 θέσεων, 65% όταν είναι δυναμικότητας έως 15.000 θέσεων. Εάν το θέατρο είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται στα 10.000 άτομα.

Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 6 το πρωί:

Επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών όλων των εξαμήνων, καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι.

Επαναλειτουργούν τα φροντιστήρια με φυσική παρουσία για όλους τους μαθητές, πάντα με την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων προστασίας και υποχρέωση διεξαγωγής rapid test ή self-test μια φορά την εβδομάδα για όλους τους συμμετέχοντες, και για τους εκπαιδευτικούς δηλαδή και για τους μαθητές.

Επιτρέπεται η επανέναρξη εμποροπανηγύρεων στις Περιφερειακές Ενότητες που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%.

Από την Τρίτη 15 Ιουνίου:

Επαναλειτουργούν οι ερασιτεχνικές σχολές χορού, με την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 15 Ιουνίου, στις λαϊκές αγορές πλέον η απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης θα είναι 1 μέτρο.

Επιπλέον όπως τονίστηκε χθες από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, η Περιφερειακή Ενότητα της Κω, ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο πορτοκαλί, δηλαδή στο επίπεδο 3 του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας λόγω μικρής αύξησης του ιικού φορτίου που παρατηρείται στην περιοχή.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το ιικό φορτίο δείχνει σημεία υπαναχώρησης ή σταθερότητας σε όλη τη χώρα και ειδικά σε 24 Περιφερειακές Ενότητες δείχνει σημαντική υποχώρηση, γεγονός το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Πιο συγκεκριμένα, οι παρακάτω 16 Περιφερειακές Ενότητες, Βορείου Τομέα Αθηνών, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Αχαΐας, Ρεθύμνου, Ευβοίας, Αιτωλοακαρνανίας, Τήνου, Λέσβου, Κιλκίς, Ηρακλείου, Σύρου, Άνδρου και Καλύμνου, πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2, δηλαδή, από το πορτοκαλί. Και άλλες 8, οι Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Σάμου, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ευρυτανίας, Θάσου, Λήμνου και Μήλου, πέφτουν επίσης επίπεδο και μεταφέρονται από το κίτρινο στο πράσινο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο 1.

