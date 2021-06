Αθλητικά

Euro 2020: ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της Κυριακής

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στη "σκιά" του σοκαριστικού επεισοδίου με την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται ζωντανά από τον ΑΝΤ1.

Τρίτη ημέρα του Euro 2020 με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αλλά στη "σκιά" του σοκαριστικού επεισοδίου με την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο γήπεδο, ο οποίος όμως νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Το πρόγραμμα της Κυριακής:

Η πρεμιέρα της φιλόδοξης Αγγλίας κόντρα στην πάντα υπολογίσιμη Κροατία δεσπόζει στο Κυριακάτικο (13/6) πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που περιλαμβάνει, ακόμα, τα παιχνίδια του Γ’ Ομίλου.

Η Βόρεια Μακεδονία έγινε η 35η χώρα που θα δώσει το παρών στα τελικά ενός EURO. Πρώτη αντίπαλος για την ομάδα του Ιγκόρ Ανχελόφσκι η Αυστρία, μια ομάδα που οι δυο προηγούμενες παρουσίες της στα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2008 και 2016) ολοκληρώθηκαν δίχως νίκη. Ωστόσο, οι Αυστριακοί έκαναν το 2/2 στα προκριματικά κόντρα στην παρέα του Γκόραν Πάντεφ.

Στο άλλο παιχνίδι του Γ’ Ομίλου, η - απούσα από το EURO 2016 και Μουντιάλ 2018 - Ολλανδία κοντράρεται στο Άμστερνταμ με την Ουκρανία. Οι δυο χώρες για πρώτη φορά τίθενται αντιμέτωπες σε επίσημο παιχνίδι με τον Φρανκ ντε Μπουρ να χαρακτηρίζει «ποιοτικό σύνολο» τους Ανατολικοευρωπαίους και τον Αντρέι Σεφτσένκο να ξεκαθαρίζει πως «παίζουμε κόντρα σε ένα από τα φαβορί του τουρνουά, αλλά θα μείνουμε σταθεροί στο πλάνο παιχνιδιού μας».

Στο ξεκίνημα του Δ’ Ομίλου, το ζευγάρι του ενός από τους δύο ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 τίθεται και πάλι αντιμέτωπο. Τότε, στη Ρωσία, η Κροατία είχε ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση και είχε κερδίσει 2-1 την Αγγλία στην παράταση, για να ηττηθεί εν τέλει στον τελικό από τη Γαλλία. Τα «τρία λιοντάρια» ευελπιστούν πως, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, θα δώσουν κόντρα στη «Χρβάτσκα» του Ζλάτκο Ντάλιτς το πρώτο από τα έξι παιχνίδια τους στη διοργάνωση στο «Γουέμπλεϊ».

