Κοινωνία

Συνέδριο Γονιμότητας: ακύρωση μετά τον σάλο για το διαφημιστικό σποτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακυρώθηκε τελικά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας μετά τον σάλο που ξέσπασε...

Στην ακύρωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας προχώρησε η οργανωτική επιτροπή του μετά τον σάλο που ξέσπασε λόγω του διαφημιστικού σποτ.

Στο εν λόγω βίντεο της εκδήλωσης μια γυναίκα που έχει κλείσει τα 40 εμφανίζεται να απολογείται για το γεγονός ότι επένδυσε στην εκπαίδευσή και την καριέρα της αντί να κάνει οικογένεια.

Μετά τις αντιδράσεις η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέσυρε την αιγίδα της από το συνέδριο ενώ με ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρος Λιβάνιος επισήμανε ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγμάτευτο ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό πρακτορείο Ειδήσεων αποσύρουν και αυτά τη χορηγεία επικοινωνίας στο συνέδριο. Αντιδράσεις σημειώθηκαν και από τον τομέα Δικαιοσύνης της Κοινονουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Και ο ANT1 από πλευράς του απέσυρε την χορηγία επικοινωνίας στο “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές”, μετά την προβολή του διαφημιστικού σποτ, που πυροδότησε μπαράζ αντιδράσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής:

Η οργανωτική επιτροπή του "1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές" αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση του, λόγω της αρνητικής αντίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ, του οποίου το μήνυμα παρερμηνεύθηκε. Το συνέδριο στόχευε στην ανάδειξη των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την επίδραση της ηλικίας στη γυναικεία γονιμότητα, ενός φαινομένου το οποίο δεν είναι γνωστό στο γενικό πληθυσμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, αλλά και στην παρουσίαση των επιστημονικών τρόπων επίλυσης του προβλήματος αυτού με τη σύγχρονη Αναπαραγωγική Ιατρική.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την υπογονιμότητα λόγω ιατρικών προβλημάτων της γυναίκας και του άνδρα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα αμιγώς Ιατρικό Συνέδριο, καθώς συμμετέχουν σε αυτό άτομα και φορείς εκτός του Ιατρικού χώρου, σε μία προσπάθεια ενημέρωσης της κοινωνίας και άμεσης εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που ταλανίζουν ένα τμήμα του πληθυσμού μας. Παράλληλα, ζητήθηκε η συμμετοχή πολιτειακών στελεχών ώστε να τους παρουσιασθούν όλα τα δεδομένα του φαινομένου της πεπερασμένης αναπαραγωγικής ικανότητας και να ασκηθεί πίεση στην Πολιτεία, ώστε να συνδράμει με κοινωνικές-οικονομικές παροχές για τις γυναίκες και τα ζευγάρια που θα θελήσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να τεκνοποιήσουν.

Η παρουσία στο συνέδριο διαφόρων άλλων μη ιατρικών κοινωνικών φορέων, της Ελλάδας και του Εξωτερικού, είχε ως στόχο την ευρύτερη διάδοση του μηνύματος. Το τηλεοπτικό μήνυμα που παρερμηνεύθηκε δεν είχε πρόθεση απαισιόδοξη, ρατσιστική ή σκοταδιστική και είχε λάβει την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. και όλων των αρμόδιων φορέων προς χρήση. Παρουσίαζε την απαράδεκτη πίεση που δέχεται η σύγχρονη γυναίκα, ενώ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων γονιμότητας λόγω της αύξησης της ηλικίας με την ενημέρωση του πληθυσμού για τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η επιστήμη, προσφέροντας στη γυναίκα την πλήρη αυτονόμηση και απελευθέρωση της από λανθασμένα στερεότυπα. Πράγματι, σήμερα με την σωστή ενημέρωση και την Αναπαραγωγική Ιατρική, όπως συμβαίνει και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν αν και πότε θα τεκνοποιήσουν, χωρίς να είναι εξαρτημένες από χρονικούς και κοινωνικούς περιορισμούς.

Καθώς λοιπόν δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή αυτού του σημαντικού συνεδρίου, ζητάμε από την Πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη και να φροντίσει την ενημέρωση του πληθυσμού, διαφυλάσσοντας τις ελευθερίες και τις κατακτήσεις των γυναικών, ώστε να επιλέξουν και να επιδιώξουν την τεκνοποίηση όποτε και όπως οι ίδιες το επιθυμούν.

Πάντος στον ΑΝΤ1: σκοπός μας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κ. Κωνσταντίνος Πάντος μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι σκοπός του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση της σύγχρονης Ελληνίδας και του κόσμου για τα όρια που θέτει η φύση για τη γονιμότητα. “Ήταν ένα συνέδριο, με το οποίο θέλαμε να φέρουμε και την πολιτεία προ των ευθυνών της” είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το σποτάκι, σημείωσε ότι αποτελεί μια αυτοβιογραφία μιας δημοσιογράφου. “Παρασυρθήκαμε και εμείς για το στείλαμε στο ΕΣΡ, από όπου πέρασε από αυστηρό έλεγχο και εγκρίθηκε” σημείωσε.

“Παιζόταν ήδη στην τηλεόραση και δεν “άνοιξε μύτη”. Μόλις όμως έγινε αυτός ο σάλος, το κατεβάσαμε. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά θέλαμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε” εξήγησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του πριν τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο οι Μπακς ισοφάρισαν τους Νετς

ΑΤ Ζωγράφου: επίθεση αγνώστων με πέτρες και ξύλα