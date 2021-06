Life

Πέντε συνταγές για Detox Water… προκειμένου να χάσεις εύκολα κιλά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα "θαυματουργά" ροφήματα που υπόσχονται απώλεια βάρους, εύκολα και γρήγορα.

Ψάχνεις και εσύ έναν τρόπο για να χάσεις εύκολα και γρήγορα τα παραπανίσια κιλά, τώρα ειδικά που έφτασε το καλοκαίρι; Εμείς σου έχουμε την λύση με το detox water, και συγκεκριμένα σου έχουμε 5 είδη νερού που μπορείς να φτιάξεις εύκολα στο σπίτι μόνη σου.

Είναι αλήθεια πως το νερό είναι το πιο δημοφιλές ρόφημα που μπορεί κανείς να πιει. Τον τελευταίο καιρό, πολλοί ειδικοί διατροφολόγοι μάλιστα, έχουν συσχετίσει την απώλεια βάρους με το να πίνουμε αρκετό νερό. Σύμφωνα και με την Γεωργία Καπώλη, Κλινικής Διαιτολόγου - Διατροφολόγου ΜSc, με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε το σώμα μας με τις τοξίνες και ενισχύουμε τον μεταβολισμό μας.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καφετζόπουλος στο “Πρωινό”: θεωρώ ανήθικο να είμαι μέλος του ΣΕΗ (βίντεο)

Φουρθιώτης: “Όχι” στην αποφυλάκιση από το Δικαστικό Συμβούλιο

Βουλή - Εργασιακό Νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία