Οικονομία

Επιστρεπτέα και πάγιες δαπάνες: παράταση στις προθεσμίες

Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το ένα πρόγραμμα και έως πότε πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για το άλλο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπ. Οικονομικών:

«Το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην παράταση της Α΄ φάσης του μέτρου στήριξης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, προκειμένου να παρασχεθεί επιπλέον χρόνος στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με κοινή απόφαση που θα εκδοθεί άμεσα, τροποποιείται η ΚΥΑ ΓΔΟΥ504/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2236) και η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται έως τις 2 Ιουλίου 2021.

Σημειώνεται ότι ήδη οι υποβληθείσες αιτήσεις από επιχειρήσεις έχουν φθάσει περίπου τις 62.500, εκ των οποίων περίπου 43.000 είναι φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται για επίπεδο που ανταποκρίνεται στους αρχικούς υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την περίμετρο των δικαιούχων. Ωστόσο, προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην εν λόγω παράταση, χωρίς να επηρεάζεται ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος θέλει μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχει προχωρήσει και η Β/ φάση του εν λόγω εργαλείου και να έχει χορηγηθεί η στήριξη που θα προκύψει για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, με σχετικές αποφάσεις θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έως τις 16 Ιουλίου 2021. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέσω σχετικής εφαρμογής η οποία αναμένεται να ανοίξει άμεσα».

