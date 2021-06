Αθλητικά

Euro 2020: “Καμπάνα” στον Αρναούτοβιτς για προσβολή ποδοσφαιριστή

Τι ποινή επέβαλε η UEFA στον επιθετικό της Εθνικής Αυστρίας.

Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς θα χάσει τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ολλανδίας, λόγω της τιμωρίας με μία αγωνιστική «για προσβολή άλλου ποδοσφαιριστή» στη νίκη της Αυστρίας με 3-1 επί της Βόρειας Μακεδονίας.

Η UEFA τιμώρησε τον επιθετικό της αυστριακής ομάδας για την «κακή συμπεριφορά» του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού της.

Η ρατσιστική προσβολή επομένως δεν εξακριβώθηκε, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο Αρναούτοβιτς θα δεχόταν πολύ μεγαλύτερη ποινή (τουλάχιστον 10 αγώνες) σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό, επομένως ο παίκτης θα αποχωρούσε άμεσα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος στην καταγωγή ποδοσφαιριστής ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα στο Instagram από τους «φίλους του από τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία», αναφερόμενος σε εκατέρωθεν... φιλοφρονήσεις που ανταλλάχθηκαν πάνω στην έξαψη του αγώνα, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο των λέξεων του.

Σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης, στόχος του Αρναούτοβιτς ήταν ο αμυντικός της Λιντς Έζγκιαν Αλιόσκι, με αναφορά στην αλβανική καταγωγή του.

