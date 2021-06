Κοινωνία

Έγκλημα στην Κατερίνη: στον εισαγγελέα ο δράστης

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης οδηγείται ο 58χρονος που συνελήφθη ως δράστης της στυγερής δολοφονίας του 45χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε απανθρακωμένο, δεμένο πισθάγκωνα και με τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο, έξω από τα κοιμητήρια του οικισμού Γαλήνη, στην Κατερίνη.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν δενδρύλλια και ποσότητες κάνναβης, όπως επίσης ναρκωτικά χάπια. Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν και μάλιστα από μαρτυρίες προκύπτει ότι είχαν συναντηθεί τα προηγούμενα 24ωρα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα αίτια του άγριου εγκλήματος δεν έγιναν γνωστά απο την αστυνομία, ενώ προανακριτικά ο 58χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε προσωπική διένεξη με το θύμα, θεωρώντας οτι εκείνος τον κατέδωσε στις Αρχές για υποθεση ναρκωτικών. Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος παρέσυρε τον 45χρονο, έξω απο τα κοιμητήρια της Γαλήνης, όπου έβαλε εναντίον του με κυνηγετικό όπλο σημαδεύοντας το κεφάλι του.

Το τραύμα αυτό, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, αποδείχθηκε θανατηφόρο. Ακολούθως, ο δράστης έδεσε το άψυχο σώμα του άνδρα και το έβαλε φωτιά. Περαστικός εντόπισε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης το απανθρακωμένο πτώμα και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι οικείοι του τον αναζητούσαν από τη Δευτέρα, όταν έδωσε για τελευταία φορά σημεία ζωής.

Συντετριμμένος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας του 40χρονου κομμωτή. «Εύχομαι οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει και να τιμωρηθεί ο δράστης», δήλωσε χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπο αυτό που έκανε στον γιο του». Αναφερόμενος στον φερόμενο ως δράστη, είπε ότι μια φορά τον είχε δει πριν χρόνια και ότι δημιουργούσε προβλήματα στο χωριό.