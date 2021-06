Αθλητικά

Euro 2020: Η Ουκρανία νίκησε τη Βόρεια Μακεδονία (βίντεο)

Πλούσιο σε φάσεις ήταν το ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Ουκρανούς να φθάνουν σε μία σπουδαία επικράτηση.

Από το πρώτο λεπτό η Ουκρανία, κυριάρχησε, πίεσε πολύ και ψηλά, προσπαθώντας να αναγκάσει την άμυνα της Βόρειας Μακεδονίας να κάνει λάθος.

Αναδεικνύοντας σε ρόλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμιτριέβσκι, και τους Ουκρανούς Γιαρμολένκο, Ζιντσένκο, Σαπαρένκο και Μαλινόφσκι να είναι οι μεγαλύτερες απειλές από το ξεκίνημα, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για γκολ.

Τελικά το γκολ έφτασε στο 29΄, όταν από εκτέλεση κόρνερ, ο Καραβάεφ με έξυπνο τακουνάκι έστειλε την μπάλα στον Αντρέι Γιαρμολένκο, ο οποίος από κοντά με πλασέ άνοιξε το σκορ (1-0).

Πέντε λεπτά αργότερα (34΄), ήταν η σειρά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από πάσα του (σκόρερ) Γιαρμολένκο, να επισφραγίσει (2-0) την ανωτερότητα της Ουκρανίας, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του, νικώντας - με εξαιρετικό πλασέ - τον Ντιμιτριέβσκι, βγαίνοντας μόνος του από πλάγια, “σπάζοντας” το οφσάιντ.

Η Βόρεια Μακεδονία δεν είχε κάποια απάντηση, αφού ακόμα και η προσπάθεια του Πάντεφ (39΄) που κατέληξε στα δίκτυα, ακυρώθηκε ως οφσάιντ, στην πιο καλή στιγμή της στο πρώτο μέρος.

Ένα ημίχρονο άνετο για την Ουκρανία, χάρη στο δυναμικό δίδυμο Γιαρμολένκο και Γιάρεμτσουκ, που σκόραραν για δεύτερο διαδοχικό αγώνα, ορθώνοντας μπροστά στη Βόρεια Μακεδονία ένα... βουνό για να ανέβει.

Όπως αναμενόταν, η Βόρεια Μακεδονία επιχείρησε να αντιδράσει από το ξεκίνημα του β΄ μέρους, αναγκάζοντας τον Μπουσκάν στην πρώτη επέμβασή του - χαμηλά στα δεξιά του - σταματώντας την προσπάθεια του Αντέμι, αφού ο μέσος της Ντιναμό Ζάγκρεμπ συνδυάστηκε καλά με τον αρχηγό του, Πάντεφ.

Και λίγο αργότερα... ήρθε η επιβράβευση, όταν σε υπέροχο σουτ του Τραϊκόβσκι, ο Μπουσκάν αποκρούσει, στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι, ο Πάντεφ έτρεξε να πάρει το “ριμπάουντ”, ανατράπηκε από τον Καραβάεφ και ο διαιτητής έδειξε αμέσως... πέναλτι.

Την εκτέλεση (57΄) ανέλαβε ο Αλιόσκι, ο Μπουσκάν σταμάτησε το πρώτο σουτ, αλλά στην επαναφορά ο 29χρονος μέσος της Λιντς έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα (2-1).

Η Ουκρανία έδειχνε μια διαφορετική ομάδα μετά το ημίχρονο, παίζοντας με την αίσθηση ότι έχει τους τρεις βαθμούς στην... τσέπη της. Όμως οι παίκτες της Βόρειας Μακεδονίας δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την πίεση και ο ρυθμός έπεσε, επιτρέποντας στους Ουκρανούς καλύτερη διαχείριση.

Οι παίκτες του Αντρέι Σεβτσένκο έχασαν την ευκαιρία για μεγαλύτερη έκταση στο σκορ, όταν το πέναλτι που καταλόγισε ο Αργεντινός Ραπαλίνι (πρώτος μη Ευρωπαίος σε Euro) με χρήση VAR, σε χέρι του Αβραμόφσκι (από εκτέλεση φάουλ), το εκτέλεσε ο Μαλινόφσκι, αλλά απέκρουσε ο Ντιμιτριέβσκι, διατηρώντας το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ουκρανία (Αντρέι Σεβτσένκο): Μπουσκάν, Καραβάεφ, Ζαμπάρνι, Ματβιένκο, Μικολένκο, Στεπανένκο, Γιαρμολένκο (70΄ Τσιγκανκόβ), Σαπαρένκο (78΄ Σίντορτσκουκ), Ζιντσένκο, Μαλινόφσκι (90΄ Σόμπολ), Γιάρεμτσουκ (70΄ Μπεσεντίν).

Βόρεια Μακεδονία (Ιγκόρ Αντζελόφσκι): Ντιμιτριέβσκι, Ριστόφσκι, Βελκόφσκι (85΄ Τριτσκόβσκι), Μουσλίου, Νικόλοφ (46΄ Τραϊκόβσκι), Αντέμι (85΄ Ριστέβσκι), Σπιρόφσκι (46΄ Κουρλίνοφ), Αλιόσκι, Μπάρντι (77΄ Αβραμόφσκι), Ελμάς, Πάντεφ.

