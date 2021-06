Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καρολάιν: ομολόγησε το έγκλημα ο σύζυγος της

«Έσπασε» μετά από πολύωρη ανάκριση ο 33χρονος πιλότος. Πως οι Αρχές διαλεύκαναν την υπόθεση αξιοποιώντας τα νέα στοιχεία.

Λύθηκε το μυστήριο με την δολοφονία της Καρολάιν μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, καθώς το βράδυ της Πέμπτης, ο σύζυγος της ομολόγησε το έγκλημα στους αστυνομικούς που τον ανέκριναν στη ΓΑΔΑ.

Η περίεργη τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα, ξεκίνησε να φαίνεται όταν χθες ζήτησαν από τον 33χρονο πιλότο να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στη ΓΑΔΑ, ενώ βρισκόταν στην Αλόννησο για το μνημόσυνο της αδικοχαμένης γυναίκας. Ο ίδιος ζήτησε να έρθει στην Αθήνα την επόμενη μέρα για να παρευρεθεί σήμερα στο μνημόσυνο και οι Αρχές του το επέτρεψαν.

Τα νέα ευρήματα

Πως όμως οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του και γιατί εδώ και λίγες μέρες διέρρεαν πως είναι πολύ κοντά στη λύση της υπόθεσης; Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν τρία νέα ευρήματα που είχαν στη διάθεση τους

Το βιομετρικό ρολόι που φορούσε στο χέρι της η Καρολάιν, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει παλμούς, την ώρα που η μαρτυρία του συζύγου της θα έπρεπε να δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ζωής για την 20χρονη.

που φορούσε στο χέρι της η Καρολάιν, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει παλμούς, την ώρα που η μαρτυρία του συζύγου της θα έπρεπε να δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ζωής για την 20χρονη. Η αφαίρεση των καρτών μνήμης από τις κάμερες του σπιτιού, από την οποία προέκυπτε απόκλιση συγκριτικά με όσα είχε καταθέσει ο 32χρονος, ο οποίος έχει παραθέσει συγκεκριμένη ώρα φυγής των δραστών και συγκεκριμένη ώρα που αφαιρούν την κάρτα SIM. Όμως, οι ώρες αυτές φαίνεται ότι διαψεύδονταν τα εργαστηριακά δεδομένα.

από την οποία προέκυπτε απόκλιση συγκριτικά με όσα είχε καταθέσει ο 32χρονος, ο οποίος έχει παραθέσει συγκεκριμένη ώρα φυγής των δραστών και συγκεκριμένη ώρα που αφαιρούν την κάρτα SIM. Όμως, οι ώρες αυτές φαίνεται ότι διαψεύδονταν τα εργαστηριακά δεδομένα. Η «ύποπτη» δραστηριότητα που κατεγράφη στο κινητό του την ώρα του περιστατικού, στο οποίο, ωστόσο, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν δεμένος και ακινητοποιημένος.

Οι αστυνομικοί μπορεί να κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση τον Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο στη ΓΑΔΑ, αλλά στην ουσία τον ανέκριναν. Κι ενώ τον «στρίμωχναν» όλο και περισσότερο διακρίνοντας αντιφάσεις, ο ίδιος αρνούνταν να ομολογήσει.

Τελικά το έκανε μετά από 8 και πλέον ώρες και παραδέχτηκε το έγκλημα του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υποστηρίζει ότι ο γάμος τους περνούσε κρίση και λίγο πριν το έγκλημα η Καρολάιν τον είχε ενημερώσει ότι θα έπαιρνε το παιδί τους και θα έφευγε από το σπίτι.

Σύμφωνα με τον 33χρονο πιλότο, αυτός ήταν ο λόγος που τον έκανε να χάσει τα λογικά του και να προχωρήσει στην εγκληματική ενέργεια.

