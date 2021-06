Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Εκπαιδευτής πιλότου: αντέγραψε όσα του είπα για την επίθεση στο σπίτι μου

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τα κοινά σημεία στο «άλλοθι» που επιχείρησε να «χτίσει» ο 33χρονος, που τον παρότρυναν να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

«Όλοι στο αεροδρόμιο ήξεραν τι μας συνέβη, διότι έτρεξαν να δώσουν αίμα για εμένα και για την γυναίκα μου στο ΚΑΤ», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκπαιδευτής – πιλότος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος προ δύο ετών είχε πέσει θύμα ληστών που είχαν εισβάλει στο σπίτι του στο Αλεποχώρι και τραυμάτισαν την σύζυγο του και εκείνον.

Είναι οι λεπτομέρειες από εκείνο το «χτύπημα» που αντέγραψε στην «ιστορία» που έπλασε ο σύζυγος – δολοφόνος της άτυχης Καρολάιν, θέλοντας να παραπλανήσει τις Αρχές για τις συνθήκες θανάτου της 20χρονης, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, «εγώ άκουσα αυτόν τον άνθρωπο να λέει πως έγινε η επίθεση και είπα “είναι το ίδιο”, για αυτό και ενημέρωσα τις Αρχές».

«Περιέγραψε τον αρχηγό, είπε ότι βγήκε η μάσκα, είδα το πρόσωπο του. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Φάνηκε να είναι όλα ίδια»,», είπε ο άνθρωπος, εμφανώς ταραγμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και την ομολογία του 33χρονου πιλότου.

Αναφερόμενος στην δημόσια συμπεριφορά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο εκπαιδευτής του είπε χαρακτηριστικά ότι «όλοι στο Αεροδρόμιο των Μεγάρων, άνω των 50 ετών τον θεωρούσαν “γιό τους”».

