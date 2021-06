Κοινωνία

Πετράλωνα - Καθαρίστρια: Για βιασμό είχε φυλακιστεί το 2015 ο φερόμενος ως δράστης

Ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού που κατήγγειλε καθαρίστρια, την ώρα που καθάριζε την πολυκατοικία.



Αλλοδαπός, 35 ετών, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού 50χρονης καθαρίστριας, προχθές (Σάββατο) σε διαμέρισμα στα Κάτω Πετράλωνα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε φυλακιστεί το 2015, για βιασμό και αποφυλακίστηκε το 2020.



Όπως κατήγγειλε η 50χρονη γυναίκα, καθάριζε πολυκατοικία στην οδό Συμμαχιδών, όταν ξαφνικά ο 35χρονος την άρπαξε και την έβαλε με τη βία στο διαμέρισμά του όπου την βίασε. Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 της γυναίκας που έσπευσε να βοηθήσει την 50χρονη καθαρίστρια πολυκατοικίας, που όπως καταγγέλλει έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά συρροή και ξυλοδαρμού.

Όπως είπε, η ίδια η καθαρίστρια της ανέφερε, αφού βγήκε από το νοσοκομείο και πήγε στην Αστυνομία για να κάνει επίσημη καταγγελία ό,τι «επτά φορές την βίασαν και την ξυλοκόπησαν. Ήταν χάλια η γυναίκα, σκοτωμένη στο πρόσωπο».

