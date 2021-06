Οικονομία

Ξενογιαννακοπούλου για επικουρική ασφάλιση: Η κυβέρνηση την παραδίδει στα ιδιωτικά συμφέροντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντιμεταρρύθμιση αυτή καταλύει την βασική αρχή της «αλληλεγγύης των γενεών» την πληρωμή των επικουρικών από τις εισφορές των εργαζομένων, η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδίδει την επικουρική ασφάλιση στα ιδιωτικά συμφέροντα», υπογραμμίζει η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Όπως σημειώνει η κ. Ξενογιαννακοπούλου, «η επίθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην κοινωνική πλειοψηφία συνεχίζεται». «Μετά το αντεργατικό νομοσχέδιο, σήμερα ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Τσακλόγλου παρουσίασαν την παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στα ιδιωτικά συμφέροντα», τονίζει.

«Προεκλογικά βέβαια το διέψευδαν! Άλλο ένα μεγάλο ψέμα της ΝΔ προς τον ελληνικό λαό, που θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο», σχολιάζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλλει πως «η αντιμεταρρύθμιση αυτή καταλύει τη βασική αρχή της «αλληλεγγύης των γενεών», δηλαδή την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων από τις εισφορές των εργαζομένων».

Η ίδια επισημαίνει πως «θα πλήξει του σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, και συνολικά τους φορολογούμενους, που θα πληρώσουν το κόστος πληρωμής των επικουρικών συντάξεων» καθώς και πως «θα πλήξει τους νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών, καθώς οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα γίνουν αντικείμενο χρηματιστηριακού τζόγου και επενδυτικού ρίσκου!».

Θα κοστίσει πάνω από 56 δις ευρώ στους φορολογούμενους

Η τομεάρχης Εργασίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει «παραπλανητικές» τις «υπουργικές δηλώσεις για υποτιθέμενες αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων των νέων», καθώς «βασίζονται σε προσδοκίες αποδόσεων».

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντιμεταρρύθμιση θα κοστίσει στους φορολογούμενους πάνω από 56 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν μέσω πανδημίας και κρίσης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πλήττει το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου εξασφαλίσει τεράστια κέρδη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Αποστερεί τους πόρους του προϋπολογισμού από τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων, της πραγματικής οικονομίας και του κοινωνικού κράτους», υπογραμμίζει και καταλήγει αναφέροντας: «Η κυβέρνηση θα μας βρει αποφασιστικά απέναντι στη Βουλή και στην κοινωνία».

ΚΙΝΑΛ: Συντηρητική και ιδεοληπτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το σχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις

"Η Κυβέρνηση για τις Επικουρικές συντάξεις επιλέγει μια μέθοδο εκτός των ευρωπαϊκών δεδομένων και πρακτικών το οποίο διαιρεί τους ασφαλισμένους σε παλιούς και νέους υπονομεύοντας το μέλλον όλων. Δημιουργούνται ουσιαστικά 2 συστήματα.

Στο σημερινό σύστημα που παραμένουν οι σημερινοί συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι άνω των 35 ετών, θα δημιουργηθούν σταδιακά τεράστια ελλείμματα, μια και οι νέοι πόροι θα πηγαίνουν σε διαφορετικό «κουμπαρά.Αυτό υπονομεύει ευθέως το μέλλον τους, ουσιαστικά δημιουργεί την αμφιβολία για το αν θα πάρουν καν επικουρική σύνταξη. Όμως και για τους νέους δημιουργούνται πλαστές προσδοκίες γιατί οι αυξήσεις για τις οποίες μιλά η Κυβέρνηση, στηρίζονται σε θεωρητικά σενάρια για την πορεία της οικονομίας.

Σημειώνουμε ότι η «εγγυημένη» επικουρική σύνταξη για τους νέους, που προβλέπεται, διαμορφώνεται χαμηλότερα από τις σημερινές ακόμη και κατά 30%. Το σχέδιο αυτό δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, αλλά άλλη μια συντηρητική και ιδεοληπτική επιλογή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: ιατρικό ανακοινωθέν για τους Μητροπολίτες

Άγιος Παντελεήμονας - Ομαδικός βιασμός 25χρονης εγκύου: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στους δράστες

Σύνοδος Κορυφής - ΛΟΑΤΚΙ: 17 ηγέτες κατά του Ορμπάν