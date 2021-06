Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος συζυγοκτόνου στον ΑΝΤ1: τι μου είπε στη φυλακή (βίντεο)

Για “πολλά κενά” στη δικογραφία, έκανε λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του 33χρονου. Τι είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης για την επιμέλεια του παιδιού.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο συνήγορος του 33χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικιλάου για την σύντομη επικοινωνία που είχε με τον πελάτη του στη φυλακή.

"Για ελάχιστα λεπτά μιλήσαμε, για τις επόμενες κινήσεις σε νομικό επίπεδο. Αναμένουμε την απόφαση για την επιμέλεια του τέκνου", ανέφερε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Ερωτηθείς για την οικογένεια του 33χρονου που διεκδικεί την επιμέλεια της μικρής Λυδίας και τις αντιδράσεις από μεριδα της κοινής γνώμης, απάντησε πως κύριο μέλημα του συζυγοκτόνου είναι το καλύτερο συμφέρον του παιδιού.

Παράλληλα, τη θέση πως "δεν υπήρχε κανένας προσχεδιασμός, καμία προμελέτη" από την πλευρά του 33χρονου για τη δολοφονία της 20χρονης διατύπωσε ο συνήγορος του και πρόσθεσε "έχει η δικογραφία πολλά κενά και θα υπάρξουν εξελίξεις".

