Μακρόν για Τουρκία: Σε επαγρύπνηση το καλοκαίρι, παρά τη μείωση των εντάσεων

Τι είπε για την στάση της ΕΕ σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο και την «συνεργασία» με την Τουρκία στο θέμα των προσφύγων.



Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Οι εντάσεις με την Τουρκία έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στη συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί όλο το καλοκαίρι και σε πλήρη στήριξη έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η ΕΕ επαναδεσμεύεται για μια «συνεργασία» με την Τουρκία στο θέμα των προσφύγων. Όπως είπε, η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο και ευθύνη στο ζήτημα των προσφύγων και ως εκ τούτου «αποσαφηνίσαμε τη στρατηγική μας για τη χρηματοδότηση στο ζήτημα αυτό».

Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, ο Εμ. Μακρόν είπε ότι είναι ξεκάθαρα και έρχονται σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου.

Σημείωσε, τέλος, ότι η ΕΕ ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

