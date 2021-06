Αθλητικά

Euro 2020 – Μαντσίνι: θα παίξουμε στη “Μέκκα” του ποδοσφαίρου

Ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας που εντυπωσιάζει μέχρι τώρα στη διοργάνωση, μίλησε για τη σημερινή νοκ άουτ αναμέτρηση με την Αυστρία, στο Γουέμπλει.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι τόνισε πως η Ιταλία πρέπει να κάνει μία μεγάλη εμφάνιση στη «Μέκκα του ποδοσφαίρου», το γήπεδο του Γουέμπλεϊ στον σαββατιάτικο (25/06) αγώνα με την Αυστρία για τους «16» του Euro 2020.

«Το να αγωνίζεσαι στο Γουέμπλεϊ είναι πάντα μία απόλαυση, διότι ορισμένοι παίκτες δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να παίξουν σ’ αυτό το γήπεδο. Είναι ένα υπέροχο γήπεδο και οι παίκτες μου πρέπει να παίξουν πολύ καλά, διότι το... απαιτεί και το μέρος που θα παίξουμε», τόνισε ο Μαντσίνι σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (25/06) και πρόσθεσε.

«Πάντα εξιτάρει η προοπτική να παίζεις σε τέτοια γήπεδα. Όταν παίζει στη "Μέκκα του ποδοσφαίρου" πρέπει να δείξεις σεβασμό και να πραγματοποιήσεις μία μεγάλη εμφάνιση. Είμαι σίγουρος πως οι παίκτες μου θα το κάνουν πράξη αυτό».

Ο Μαντσίνι έχει χρησιμοποιήσει ήδη τους 25 απ’ τους 26 παίκτες που έχει στη διάθεσή του, με την Ιταλία να νικάει και στα τρία ματς του Α’ Ομίλου, διευρύνοντας το αήττητο σερί της (σε όλες τις διοργανώσεις) στα 30 παιχνίδια.

«Όλοι οι παίκτες που έχω μαζί μου, έχουν παίξει πολύ καλά. Δημιουργήσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες κόντρα στην Ουαλία και παίξαμε το ίδιο καλά και στα άλλα ματς, παρά τις αλλαγές που κάναμε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να υπολογίζω σε όλους τους παίκτες μου», πρόσθεσε.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.