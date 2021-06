Κόσμος

Βρετανία - Ροζ σκάνδαλο: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας

Η Ντάουνινγκ Στρτι έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραίτησης του Χάνκοκ προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ υπέβαλε την παραίτησή του αφού παραδέχτηκε ότι παραβίασε τους κανόνες προστασίας κατά του κορονoϊού καθώς αγκάλιασε και φίλησε μια σύμβουλό του μέσα στο γραφείο του.

Ήδη ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεχόταν πιέσεις, προκειμένου να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας, μετά την παραδοχή του, ότι δεν τήρησε τις οδηγίες προστασίας από την COVID-19, αφού φιλούσε μία υπάλληλο, πυροδοτώντας καταγγελίες για προφανή υποκρισία.

Ο 42χρονος Ματ Χάνκοκ βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης που έδωσε η κυβέρνηση κατά της πανδημίας, λέγοντας πολλές φορές στους ανθρώπους να τηρούν αυστηρούς κανόνες πρόληψης και καλωσορίζοντας την παραίτηση ενός υψηλόβαθμου επιστήμονα την προηγούμενη χρονιά, ο οποίος είχε παραβιάσει τους περιορισμούς.

Ο Χάνκοκ ζήτησε συγνώμη την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της εφημερίδας «The Sun» στην οποία εμφανίστηκε να φιλάει και να αγκαλιάζει μία υψηλόβαθμη βοηθό του στο γραφείο του, τον προηγούμενο μήνα, ενώ κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, απαγορεύονταν οι προσωπικές επαφές αυτού του τύπου με κάποιο άτομο εκτός του οικιακού περιβάλλοντος. «Παραδέχομαι ότι παραβίασα τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε αυτή την περίπτωση» είπε και πρόσθεσε. «Απογοήτευσα ανθρώπους και λυπάμαι πολύ».

