Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Την Τρίτη η απολογία του ιερέα

Έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, καθώς δεν είχε διαβιβαστεί στην ανάκριση ο ιατρικός του φάκελος.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 37χρονος ιερέας που έριξε καυστικό υγρό σε επτά μητροπολίτες και σε έναν αστυνομικό, ο οποίος έσπευσε να τους βοηθήσει, κατά την διάρκεια του Συνοδικού Δικαστηρίου στη Μονή Πετράκη.

Ο ίδιος έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, καθώς δεν είχε διαβιβαστεί στην ανάκριση ο ιατρικός του φάκελος. «Δεν υπάρχει εκκλησιαστική δικαιοσύνη, όλα θα αποδειχθούν» είπε ο κατηγορούμενος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο.

Ο δράστης, που ανήκει στη Μητρόπολη Βεροίας και έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών το 2018, όταν κατάλαβε ότι το Συνοδικό Δικαστήριο είχε λάβει απόφαση να τον καθαιρέσει, έβγαλε από ένα σάκο που είχε μαζί του δύο μπουκάλια με καυστικό υγρό και άρχισε να το ρίχνει στους μητροπολίτες που ήταν στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσει εγκαύματα. Από την επίθεση τραυματίστηκε και ο αστυνομικός που ήταν έξω από την αίθουσα και έσπευσε να βοηθήσει τους Μητροπολίτες.

Ο δράστης που οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών αρχικά δεν έλεγε λέξη στους αστυνομικούς, ενώ λίγο αργότερα τους είπε: «Τους έριξα το υγρό γιατί με καθαίρεσαν», ενώ όπως υποστήριξε στη συνέχεια αγόρασε το καυστικό υγρό από το διαδίκτυο.

