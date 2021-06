Κοινωνία

Καιρός - καύσωνας: έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Που και πότε αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Έκτακτο δελτίο για τον καύσωνα εξέδωσε η ΕΜΥ πτροειδοποιώντας για ακραία φαινόμενα τις επόμενες ημέρες:

'Οπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα:

"Άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία από σήμερα Τρίτη (29-06-2021) από τα δυτικά και τις επόμενες ημέρες σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι τα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου ήδη οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές βρίσκονται στα επίπεδα των 25 βαθμών Κελσίου.



Πιο αναλυτικά:



1. Σήμερα Τρίτη (29-06-2021) στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.



2. Την Τετάρτη (30-06-2021), οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας προβλέπεται να φτάσουν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας (πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.



3. Την Πέμπτη (01-07-2021), οι μέγιστες τιμές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και προβλέπεται να φτάσουν τους 42 και κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθούν μεταξύ 39 και 41 βαθμών, εκτός της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου προβλέπεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιονίου και στην Κρήτη θα φτάσουν κατά τόπους τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



4. Την Παρασκευή (02-07-2021) η ζέστη θα υποχωρήσει αισθητά στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη όμως χώρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όπου αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση το Σάββατο (03-07-2021).



5. Ειδικότερα για την Αττική, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν την Πέμπτη (01-07-2021) και την Παρασκευή (02-07-2021) και θα φτάσουν τους 40 και κατά τόπους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο".

